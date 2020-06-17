Индивидуальные «Аллеи истории»

Введенные на территории Гатчинского района эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции продиктовали новые условия проведения забега. Формат индивидуальных (парных) стартов исключал массовый старт и очную борьбу на дистанции, зато предъявлял участнику повышенные требования к умениям индивидуального ведения гонки и соревновательного настроя.

Старты спортсменов по аллеям Приоратского парка проходили в небольших группах в течение всего дня с 09:00 до 21:00.

Победителями в абсолютном зачете на дистанции 15 км стали Александр Павленин (Санкт-Петербург, 52.31) и Елена Скоблина (Москва, 1.01,15). На дистанции 5 км – Артур Андреев (Гатчина, 19.00) и Ульяна Андреева (Московская область, 18.17).

Среди гатчинцев в своих возрастных группах на дистанции 15 км победителем стал Юрий Виноградов (56.53,1), третье место занял Иван Саенко (1.05,26). На дистанции 5 км первые места заняли Вера Виноградова (20.25,2), Татьяна Александрова (29.32,0) и Артур Андреев (19.00), на втором месте – Валентина Прокофьева (32.56,3). Бронзу присудили Марии Андреевой (21.13,5), Виталию Попкову (24.44,1) и Анатолию Дегтяренко (34.19,6).

Детские забеги проходили на дистанции 100 м, 200 м и 1,5 км. Впервые официально родителям была предоставлена самая почетная миссия – награждение своих юных чемпионов медалями, дипломами и фруктами. Для избегания лишних контактов финишные награды родители получали при регистрации участников.

Награды можно будет получить с 17 июня в районном спорткомитете по будням с 9.00 до 18.00 (Гатчина, улица Достоевского, 2, телефон для связи: 8 (81371) 9-95-26, 8 (911) 212-74-39) или на ближайшем старте серии Gatchinarun – трейл «Сусанинская Тропа», который пройдет 18 июля в поселке Сусанино.

Все любители бега приглашаются принять участие в следующих стартах серии Gatchinarun:

18 июля – трейл «Сусанинская тропа»

Практически весь маршрут проходит через лес. Трасса тянется вдоль окопов, оставшихся после сражений в ходе Великой Отечественной войны.

23 августа – «Длинные Аллеи»

Помимо основной дистанции в Приоратском парке предусмотрены детские забеги и дистанция ультрамарафона для самых опытных спортсменов.

27 сентября – кросс «Граф Орлов»

Новый старт серии Gatchinarun пройдет в Орловой роще.

25 октября – «Межсезонье»

Традиционный пробег по асфальту за три недели до главного старта серии в качестве проверки скоростных возможностей перед полумарафоном.

15 ноября – главный старт серии «Гатчинский полумарафон» пройдет по центральным улицам города Гатчина.

27 декабря – «Здравствуй, Новый год!»

Заключительный старт серии проходит по шоссе с подведением итогов и вручением специальных подарков за выбор и преданность серии в 2020 году.

Принимайте участие в восьми гатчинских стартах и получайте дополнительную медаль финишера серии Gatchina Run. Она объединит все медали серии в одну увеличенную награду.