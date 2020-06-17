Индивидуальные «Аллеи истории»

Введенные на территории
Гатчинского района эпидемиологические меры по недопущению распространения
коронавирусной инфекции продиктовали новые условия проведения забега. Формат
индивидуальных (парных) стартов исключал массовый старт и очную борьбу на
дистанции, зато предъявлял участнику повышенные требования к умениям
индивидуального ведения гонки и соревновательного настроя.
Старты спортсменов по
аллеям Приоратского парка проходили в небольших группах в течение всего дня с
09:00 до 21:00.
Победителями в абсолютном
зачете на дистанции 15 км стали Александр Павленин (Санкт-Петербург, 52.31) и
Елена Скоблина (Москва, 1.01,15). На дистанции 5 км – Артур Андреев (Гатчина,
19.00) и Ульяна Андреева (Московская область, 18.17).
Среди гатчинцев в своих
возрастных группах на дистанции 15 км победителем стал Юрий Виноградов
(56.53,1), третье место занял Иван Саенко (1.05,26). На дистанции 5 км первые
места заняли Вера Виноградова (20.25,2), Татьяна Александрова (29.32,0) и Артур
Андреев (19.00), на втором месте – Валентина Прокофьева (32.56,3). Бронзу
присудили Марии Андреевой (21.13,5), Виталию Попкову (24.44,1) и Анатолию Дегтяренко
(34.19,6).
Детские забеги проходили
на дистанции 100 м, 200 м и 1,5 км. Впервые официально родителям была
предоставлена самая почетная миссия – награждение своих юных чемпионов
медалями, дипломами и фруктами. Для избегания лишних контактов финишные награды
родители получали при регистрации участников.
Награды можно будет
получить с 17 июня в районном спорткомитете по будням с 9.00 до 18.00 (Гатчина,
улица Достоевского, 2, телефон для связи: 8 (81371) 9-95-26, 8 (911) 212-74-39)
или на ближайшем старте серии Gatchinarun – трейл «Сусанинская Тропа», который
пройдет 18 июля в поселке Сусанино.
Все любители бега
приглашаются принять участие в следующих стартах серии Gatchinarun:
18 июля – трейл
«Сусанинская тропа»
Практически весь маршрут
проходит через лес. Трасса тянется вдоль окопов, оставшихся после сражений в
ходе Великой Отечественной войны.
23 августа – «Длинные
Аллеи»
Помимо основной дистанции
в Приоратском парке предусмотрены детские забеги и дистанция ультрамарафона для
самых опытных спортсменов.
27 сентября – кросс «Граф
Орлов»
Новый старт серии
Gatchinarun пройдет в Орловой роще.
25 октября – «Межсезонье»
Традиционный пробег по
асфальту за три недели до главного старта серии в качестве проверки скоростных
возможностей перед полумарафоном.
15 ноября – главный старт
серии «Гатчинский полумарафон» пройдет по центральным улицам города Гатчина.
27 декабря – «Здравствуй,
Новый год!»
Заключительный старт
серии проходит по шоссе с подведением итогов и вручением специальных подарков
за выбор и преданность серии в 2020 году.
Принимайте участие в
восьми гатчинских стартах и получайте дополнительную медаль финишера серии
Gatchina Run. Она объединит все медали серии в одну увеличенную награду.