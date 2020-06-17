Коронавирус шагает по Гатчинскому району

На 17 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1256 человек, в том числе 38 прибавились за последние сутки в 14-ти населенных пунктах Гатчинского района.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 739 человек, в том числе 60 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. На 17 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3751 человека, 827 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2899 выздоровели, 25 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7)

- Тайцы (+4)

- Сиверский (+5)

- Вырица (+2)

- Малое Верево (+33)

- Коммунар (+5)

- Изора (+1)

- Новый Свет (+4)

- Пудость (+1)

- Лампово (+1)

- Сяськелево (+1)

- Дружная Горка (+1)

- Нижняя (+1)

- Замостье (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 510 человек (выздоровел 364),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровели 75),

- п. Сиверский – 84 человека (выздоровели 67),

- г. Коммунар – 65 человек (выздоровели 44),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 37),

- п. Тайцы – 36 человек (выздоровели 22),

- д. Лампово – 22 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 19 человек (выздоровели 8),

- п. Пудость – 17 человек (выздоровели 10),

- д. Малое Верево – 16 человек (выздоровели 4),

- д. Сяськелево – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Пудомяги - 13 человек (выздоровели 9),

- п. Терволово, п. Войсковицы – по 11 человек,

- д. Батово, п. Елизаветино, д. Большие Колпаны – по 10 человек,

- с. Никольское – 9 человек (выздоровели 5),

- д. Малые Колпаны, д. Белогорка – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек (выздоровели 2),

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, п. Высокоключевой, д. Пустошка, д. Меньково– по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье - по 1 человеку.