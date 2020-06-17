Пешком по Гатчине – вместе со знатоками города

Ограничения по коронавирусу, как мы знаем, буквально
парализовали публичную деятельность мест средоточия нашей культуры - музеев и
библиотек, заставив их переместиться в виртуальную реальность. Следуя примеру
большинства этих учреждений, в режим онлайн ушел и музей истории Гатчины. Тем
не менее, на протяжении всего «карантинного» времени сотрудники музея не
оставляют своих друзей, радуя их результатами новых исследований и развлекая
познавательными викторинами о предметах из коллекции музея.
- Во время самоизоляции у нас установилась очень
активная интернет-жизнь, - говорит сотрудник музея истории Гатчины Галина
Геннадьевна Кирчина. - Те же викторины оказались довольно занятными, к ним
подключились очень многие наши подписчики. Проходят и виртуальные экскурсии по
историческим местам русского северо-запада, которые проводит сотрудник музея
Михаил Уваров.
В начале лета, в связи со снятием некоторых
ограничений по коронавирусу, музей города Гатчины возобновил популярные среди
горожан пешеходные экскурсии. Естественно, с учетом требований
Роспотребнадзора: в группе должно быть не более десяти человек, обязательны
защитные маски. Уменьшена и длительность экскурсий. Запись на экскурсии сейчас
проходит через личные сообщения на страничке группы ВКонтакте
(https://vk.com/museumgatchina).
Пешеходные экскурсии вместе с сотрудниками
музея города Гатчины — замечательная и весьма познавательная многолетняя
традиция.
Говорят, узнать по-настоящему свой город можно только исходя его пешком вдоль и
поперек. А узнать его еще и с исторической точки зрения лучше всего вместе с
сотрудниками музея города Гатчины, которые не только показывают новый город, но
еще и сообщают уникальные подробности о городе старом, проводя сравнительный
анализ разных времен. Госпитальный городок, улица Красная, улица Соборная,
улица Чкалова, проспект им. 25 Октября, Сиротский институт — это не только
улицы и здания, существующие или уже исчезнувшие, но и люди, которые когда-то
жили в них.
- Заявок на экскурсии по городу у нас очень
много, - говорит Галина Кирчина. - Иногда мы проводим по несколько
пешеходных прогулок за один день. Конечно, в силу сложившихся обстоятельств
людям сложно было сидеть дома целых два месяца. А здесь - и прогулка, и
историко-краеведческий интерес, и просто возможность выйти из дома на свежий
воздух.
На этот раз на познавательную пешеходную прогулку с
Галиной Кирчиной пришли молодые люди, которые уже начали в прошлый раз изучать
улицу Соборную. Сегодня им предстояло познакомиться с другой ее частью — Малогатчинской.
Проводя своих спутников к Соборной, Галина
Геннадьевна рассказывает им о близлежащих улицах:
- Вот, например, улица Красная. Когда-то на ней стояли
стандартные доходные дома, но какие люди там жили! Путешественница и
писательница Лялина, первая русская женщина-юрист Евреинова и многие другие. А
вот здесь в XIX веке жила акушерка, которая, закончив медицинские курсы, пришла
на работу в Гатчинский госпиталь еще молодой девушкой. Она посвятила своему
делу более 60 лет, принимая роды фактически у всей Гатчины с 1814 до 1878 годы!
Галина Кирчина рассказала, что к 1912 году общее
население Гатчины было порядка 13 тысяч, и все они почти друг друга знали, хотя
бы в лицо. До революции в Гатчине жило много известных деятелей искусства и
науки, и все они так или иначе были связаны друг с другом. Всего лишь один
пример. В Гатчине жил знаменитый художник-маринист Александр Беггров. Его дом
стоял на Соборной, напротив нынешнего здания с вывеской «Центральный». В гости
к Беггрову часто приезжал художник Иван Шишкин, который жил в Сиверской.
Естественно, тут же в гостях у Александра Беггрова оказывался Федор Шаляпин.
Разгорались споры, которые затягивались на несколько дней. Встречались, гуляли,
и все это в одном маленьком городе.
Галина Кирчина не только рассказывает, но и показывает
старинные фотографии этих же мест и домов, чтобы экскурсанты могли
сориентироваться и сравнить, как было и как стало.
Как считает Галина Геннадьевна, период
самоизоляции для музея города Гатчины оказался хотя и очень сложным, но небесполезным.
- У нас появилась возможность переосмыслить какие-то
направления, - говорит она. - Очень много экспонатов в наших коллекциях
требовали дополнительного времени для изучения. Это предметы дореволюционного,
военного быта, их особенности, правила пользования. И именно сейчас у нас
появилась возможность все это исследовать...
О реальных планах мало кто в настоящее время отважится
говорить. Тем не менее, как рассказала Галина Кирчина, музей города Гатчины
готовит сейчас интересную виртуальную фотовыставку «Глаза войны», посвященную
психологии войны и людям, которые получили второе рождение во время военной
кампании