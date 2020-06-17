Пешком по Гатчине – вместе со знатоками города

Ограничения по коронавирусу, как мы знаем, буквально парализовали публичную деятельность мест средоточия нашей культуры - музеев и библиотек, заставив их переместиться в виртуальную реальность. Следуя примеру большинства этих учреждений, в режим онлайн ушел и музей истории Гатчины. Тем не менее, на протяжении всего «карантинного» времени сотрудники музея не оставляют своих друзей, радуя их результатами новых исследований и развлекая познавательными викторинами о предметах из коллекции музея.

- Во время самоизоляции у нас установилась очень активная интернет-жизнь, - говорит сотрудник музея истории Гатчины Галина Геннадьевна Кирчина. - Те же викторины оказались довольно занятными, к ним подключились очень многие наши подписчики. Проходят и виртуальные экскурсии по историческим местам русского северо-запада, которые проводит сотрудник музея Михаил Уваров.

В начале лета, в связи со снятием некоторых ограничений по коронавирусу, музей города Гатчины возобновил популярные среди горожан пешеходные экскурсии. Естественно, с учетом требований Роспотребнадзора: в группе должно быть не более десяти человек, обязательны защитные маски. Уменьшена и длительность экскурсий. Запись на экскурсии сейчас проходит через личные сообщения на страничке группы ВКонтакте (https://vk.com/museumgatchina).

Пешеходные экскурсии вместе с сотрудниками музея города Гатчины — замечательная и весьма познавательная многолетняя традиция. Говорят, узнать по-настоящему свой город можно только исходя его пешком вдоль и поперек. А узнать его еще и с исторической точки зрения лучше всего вместе с сотрудниками музея города Гатчины, которые не только показывают новый город, но еще и сообщают уникальные подробности о городе старом, проводя сравнительный анализ разных времен. Госпитальный городок, улица Красная, улица Соборная, улица Чкалова, проспект им. 25 Октября, Сиротский институт — это не только улицы и здания, существующие или уже исчезнувшие, но и люди, которые когда-то жили в них.

- Заявок на экскурсии по городу у нас очень много, - говорит Галина Кирчина. - Иногда мы проводим по несколько пешеходных прогулок за один день. Конечно, в силу сложившихся обстоятельств людям сложно было сидеть дома целых два месяца. А здесь - и прогулка, и историко-краеведческий интерес, и просто возможность выйти из дома на свежий воздух.

На этот раз на познавательную пешеходную прогулку с Галиной Кирчиной пришли молодые люди, которые уже начали в прошлый раз изучать улицу Соборную. Сегодня им предстояло познакомиться с другой ее частью — Малогатчинской.

Проводя своих спутников к Соборной, Галина Геннадьевна рассказывает им о близлежащих улицах:

- Вот, например, улица Красная. Когда-то на ней стояли стандартные доходные дома, но какие люди там жили! Путешественница и писательница Лялина, первая русская женщина-юрист Евреинова и многие другие. А вот здесь в XIX веке жила акушерка, которая, закончив медицинские курсы, пришла на работу в Гатчинский госпиталь еще молодой девушкой. Она посвятила своему делу более 60 лет, принимая роды фактически у всей Гатчины с 1814 до 1878 годы!

Галина Кирчина рассказала, что к 1912 году общее население Гатчины было порядка 13 тысяч, и все они почти друг друга знали, хотя бы в лицо. До революции в Гатчине жило много известных деятелей искусства и науки, и все они так или иначе были связаны друг с другом. Всего лишь один пример. В Гатчине жил знаменитый художник-маринист Александр Беггров. Его дом стоял на Соборной, напротив нынешнего здания с вывеской «Центральный». В гости к Беггрову часто приезжал художник Иван Шишкин, который жил в Сиверской. Естественно, тут же в гостях у Александра Беггрова оказывался Федор Шаляпин. Разгорались споры, которые затягивались на несколько дней. Встречались, гуляли, и все это в одном маленьком городе.

Галина Кирчина не только рассказывает, но и показывает старинные фотографии этих же мест и домов, чтобы экскурсанты могли сориентироваться и сравнить, как было и как стало.

Как считает Галина Геннадьевна, период самоизоляции для музея города Гатчины оказался хотя и очень сложным, но небесполезным.

- У нас появилась возможность переосмыслить какие-то направления, - говорит она. - Очень много экспонатов в наших коллекциях требовали дополнительного времени для изучения. Это предметы дореволюционного, военного быта, их особенности, правила пользования. И именно сейчас у нас появилась возможность все это исследовать...

О реальных планах мало кто в настоящее время отважится говорить. Тем не менее, как рассказала Галина Кирчина, музей города Гатчины готовит сейчас интересную виртуальную фотовыставку «Глаза войны», посвященную психологии войны и людям, которые получили второе рождение во время военной кампании



