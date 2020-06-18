Гатчинцы бегали и фотографировали

В фотокроссе приняли
участие 16 команд, которые должны были сделать оригинальные фотографии на темы:
«Прям как в сказке», «Мой герой», «Домашний квартал». Последняя тема была
посвящена времени, проведенном на самоизоляции. Учитывая эпидемиологическую
обстановку,организаторы конкурса объявили его старт ровно в полдень в формате
онлайн.
В жюри конкурса вошли
главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева, пресс-секретарь
администрации Гатчинского района Мария Герман, детский и семейный фотограф
Мария Воробьева, фотограф и видеограф Роман Шехонин, секретарь фотокросса
Александр Почечуев. Им предстояло оценить работы участников по трем критериям:
соответствие заявленной теме, оригинальность идеи и техника исполнения.
На протяжении всего дня
участники фотокросса изобретали необычные фотокомпозиции и искали уникальные
кадры по всему городу.
Победителем в категории
«Мой герой» стала команда Fotomonstry lovers, второе место заняла команда
«Андрилоны», на третьем месте – команда By Mary.
В категории «Прям как в
сказке» первое место присудили команде «Охотники за фото», на втором месте –
команда Ice Family, третье место заняла команда «Баярышни». Грамотой за «яркий
кадр» и дополнительным призом районного спорткомитета была отмечена команда
«Черепахи».
В номинации «Домашний
квартал» победителем стала команда Ice Family, второе место заняла команда
«Баярышни», бронзу присудили команде «Три поколения». Грамотой за стремление к
профессионализму была отмечена команда «Острое перо», которая получила
отдельный приз.