Гатчинцы бегали и фотографировали

Гатчинцы бегали и фотографировали

В воскресенье, 14 июня, в Гатчине состоялся традиционный летний фотокросс. Несмотря на новый формат мероприятия в связи с пандемией коронавирусной инфекции, фотокросс прошел, как всегда, дружно и весело, а его участники продемонстрировали невероятный талант, воображение и фантазию.

Рубрики : Общество     18 Jun 2020

В фотокроссе приняли участие 16 команд, которые должны были сделать оригинальные фотографии на темы: «Прям как в сказке», «Мой герой», «Домашний квартал». Последняя тема была посвящена времени, проведенном на самоизоляции. Учитывая эпидемиологическую обстановку,организаторы конкурса объявили его старт ровно в полдень в формате онлайн.

В жюри конкурса вошли главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева, пресс-секретарь администрации Гатчинского района Мария Герман, детский и семейный фотограф Мария Воробьева, фотограф и видеограф Роман Шехонин, секретарь фотокросса Александр Почечуев. Им предстояло оценить работы участников по трем критериям: соответствие заявленной теме, оригинальность идеи и техника исполнения.

На протяжении всего дня участники фотокросса изобретали необычные фотокомпозиции и искали уникальные кадры по всему городу.

Победителем в категории «Мой герой» стала команда Fotomonstry lovers, второе место заняла команда «Андрилоны», на третьем месте – команда By Mary.

В категории «Прям как в сказке» первое место присудили команде «Охотники за фото», на втором месте – команда Ice Family, третье место заняла команда «Баярышни». Грамотой за «яркий кадр» и дополнительным призом районного спорткомитета была отмечена команда «Черепахи».

В номинации «Домашний квартал» победителем стала команда Ice Family, второе место заняла команда «Баярышни», бронзу присудили команде «Три поколения». Грамотой за стремление к профессионализму была отмечена команда «Острое перо», которая получила отдельный приз.

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