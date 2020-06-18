Коронавирус в Гатчинском районе замедляет ход?

На 18 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1269 человек, в том числе 13 прибавились за последние сутки в девяти населенных пунктах Гатчинского района.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 882 человека, в том числе 43 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. На 18 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3805 человек, 640 из их числа – активные (больны в настоящее время), 3140 выздоровели, 25 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Малые Колпаны (+1)

- Большие Колпаны (+1)

- Коммунар (+2)

- Войсковицы (+1)

- Елизаветино (+2)

- Покровская (+2)

- Куровицы (+1)

- Парицы (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 512 человек (выздоровел 383),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровели 75),

- п. Сиверский – 84 человека (выздоровели 72),

- г. Коммунар – 67 человек (выздоровели 50),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 37),

- п. Тайцы – 36 человек (выздоровели 27),

- д. Лампово – 22 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 19 человек (выздоровели 10),

- п. Пудость – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Малое Верево – 16 человек (выздоровели 6),

- д. Сяськелево – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Пудомяги - 13 человек (выздоровели 9),

- п. Елизаветино, п. Войсковицы – по 12 человек,

- п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 11 человек,

- д. Батово – по 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны – по 9 человек,

- д. Белогорка – 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, п. Высокоключевой, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз, Покровская – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Старосиверская, д. Куровицы – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы - по 1 человеку.