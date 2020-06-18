Приоратский парк преобразился к лету

По информации «Паркового агентства», в ведении которого находится Приоратский парк, на территории произвели очистку дорожек и прилегающей территории от мусора, скосили траву на газонах, выполнили большой объем санитарных работ. В них вошла уборка сухих веток, больных и засохших деревьев, валежника и поросли диаметром до 5 см.

На первом этапе специалисты занимаются благоустройством самых востребованных пеших маршрутов, проходящие вдоль Филькина озера от Водонапорной башни до Приоратского дворца. Следующим этапом станут работы на других территориях парка.

Специалисты «Паркового агентства» также приступили к осмотру и подробному описанию деревьев парка, нанесению их на карту. На этом этапе будут выявлены, осмотрены и рекомендованы к лечебным и профилактическим мерам деревья или ветви, которые в них нуждаются. Однако произвести эти работы станет возможным после согласования карты и плана мероприятий со специалистами департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

В рамках постоянных работ по уборке, два раза в день в будние дни, освобождают от мусора урны, также установлены семь дополнительных урн.

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района! Просим вас с уважением относиться к Приоратскому парка и его красивой территории. Не бросайте мусор на землю, не устраиваете в парке ресторан под открытым небом. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА