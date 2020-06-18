В Гатчине неизвестные жгут контейнеры

Как
нам сообщили в УБДХ г. Гатчины, нашлись горожане, которые занялись поджогами
мусорных баков на контейнерных площадках. Так, на улице Киргетова, д. 21
любители огня и пламени сожгли ночью один из баков. После установки нового, они
следующей ночью сожгли и его. Такая же история днями ранее произошла на улице
Кныша, д. 17, где сожгли сразу три мусорных контейнера.
Фото
и видео доказательства этих происшествий уже переданы в правоохранительные
органы. А любителям погреться у пылающего мусора хотим напомнить, что
ответственность за хулиганство и порчу государственного имущества никто не
отменял.
Ирина ХРУСТАЛЁВА