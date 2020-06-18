В Гатчине неизвестные жгут контейнеры

В Гатчине неизвестные жгут контейнеры

В то время как городские власти занимаются благоустройством Гатчины, некоторые жители делают все, чтобы нивелировать эту работу.

Рубрики : Общество     18 Jun 2020

Как нам сообщили в УБДХ г. Гатчины, нашлись горожане, которые занялись поджогами мусорных баков на контейнерных площадках. Так, на улице Киргетова, д. 21 любители огня и пламени сожгли ночью один из баков. После установки нового, они следующей ночью сожгли и его. Такая же история днями ранее произошла на улице Кныша, д. 17, где сожгли сразу три мусорных контейнера.

Фото и видео доказательства этих происшествий уже переданы в правоохранительные органы. А любителям погреться у пылающего мусора хотим напомнить, что ответственность за хулиганство и порчу государственного имущества никто не отменял.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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