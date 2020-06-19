Число выздоровевших в Гатчинском районе заметно выросло

На 19 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1291 человека, в том числе 22 прибавились за последние сутки в 12-ти населенных пунктах Гатчинского района.

Выздоровел из числа заболевших гатчинцев 1001 человек, в том числе 119 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом. На 19 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3858 человек, 272 из их числа – активные (больны в настоящее время), 3561 выздоровел, 25 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7)

- Большие Колпаны (+1)

- Коммунар (+2)

- Войсковицы (+1)

- Сиверский (+1)

- Тайцы (+1)

- Высокоключевой (+2)

- Терволово (+1)

- Дружная Горка (+3)

- Мыза-Ивановка (+1)

- Малые Борницы (+1)

- Алапурская (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 519 человек (выздоровели 447),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровели 80),

- п. Сиверский – 85 человека (выздоровели 76),

- г. Коммунар – 69 человек (выздоровели 52),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 37),

- п. Тайцы – 37 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово, Дружная Горка – по 22 человека,

- п. Пудость – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Малое Верево – 16 человек (выздоровели 6),

- д. Сяськелево – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Пудомяги, п. Войсковицы – по 13 человек,

- п. Елизаветино, п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово – по 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны – по 9 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз, Покровская, д. Мыза-Ивановка – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Старосиверская, д. Куровицы – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская - по 1 человеку.