Надзорная деятельность не прекращается ни на один день

- Мы работаем с ограничениями, – говорит Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский, – и в том числе разъясняем гражданам ограничения, которые на них распространяются постановлением губернатора. Например, заявление в прокуратуру можно отправить по электронной почте, можно опустить в ящик для корреспонденции, направить обычной почтой. Ни одна жалоба не пропадет, все обращения рассматриваются, и по ним принимаются соответствующие решения.

- В условиях самоизоляции прокуратура продолжает проводить проверки?

- Надзорная деятельность не прекращалась ни на один день. Единственное, многие субъекты сейчас сами приостановили свою работу. Поэтому все внимание направлено в основном на тех, кто работает бесперебойно. Освоение бюджетных средств, национальные проекты, соблюдение социальных прав – это всегда первоочередные вопросы. Плюс текущий надзор, уголовное судопроизводство.

- В связи с коронавирусом возникли новые злободневные вопросы?

- Да, прокуратурой восстановлены права медработников. В ходе проверки соблюдения Гатчинской больницей прав медицинских работников на получение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения, установлено, что 66 медицинским работникам – в нарушение требований федерального законодательства – был неправильно произведен расчет выплат. В связи с этим общая сумма, подлежащая выплате за апрель, оказалась занижена на 1515125 рублей.

По фактам выявленных нарушений главному врачу Гатчинской КМБ внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Благодаря принятым мерам права медицинских работников были восстановлены: выплаты стимулирующего характера произведены.

- По другим проверкам результаты есть?

- Так уж получается, что у нас всегда есть результаты. Естественно, мы не проводим проверку формально. Если нарушение можно устранить сразу, то в заключении в том числе указывается, что были выявлены такие-то нарушения и в ходе проверки они устранены.

Мы выявили нарушения в деятельности сельскохозяйственного института «Белогорка». На принадлежащем предприятию земельном участке сельхоз. назначения, на территории скотного двора вблизи деревни Изоры образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Прокуратурой было внесено представление директору «Белогорки», которое рассмотрено и удовлетворено, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования свалка ликвидирована.

При проверке исполнения требований семейного законодательства был установлен факт заключения фиктивного брака. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что год назад в Гатчинском районе был зарегистрирован брак между гражданкой Таджикистана и местным жителем.

- Это запрещенный мезальянс?

- Это легализация незаконной миграции. Как показала проверка, «молодые» ни до, ни после заключения брака вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, детей и общей собственности не имеют. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что брак заключался без намерения создать семью и является фиктивным, что является нарушением требований Семейного кодекса РФ и Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Заключение брака позволяет иностранному гражданину длительное время находиться на территории России и является одним из способов легализации незаконной миграции. Прокуратура направила в Гатчинский городской суд исковое заявление о признании брака недействительным. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

- Коррупция выявляется?

- В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Прокуратура провела проверку исполнения требований закона о противодействии коррупции и земельного законодательства, в ходе которой был выявлен факт злоупотребления. Год назад сотрудник администрации Дружногорского поселения подготовил договор купли-продажи земельного участка, на основании которого его родственнику был предоставлен в собственность – без торгов – земельный участок за 15% от кадастровой стоимости. При подготовке договора чиновник достоверно знал об отсутствии оснований для предоставления гражданину земельного участка. Чиновничьи действия повлекли причинение ущерба бюджетам Дружногорского поселения и Гатчинского района на сумму почти в полмиллиона рублей.

Мы направили постановление для решения вопроса об уголовном преследовании, и следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

- Есть ли на сегодняшний день факты невыплаты зарплаты?

- Мы провели проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Гатчинская гольф-деревня» и установили, что у этой организации имелась просроченная задолженность заработной платы перед 23 работниками в размере более 6,5 миллионов рублей. Было внесено представление генеральному директору, которое находится на рассмотрении. В отношении финансового директора «Гатчинской гольф-деревни», а также в отношении юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ: нарушение трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками была полностью погашена.

Вообще, зарплатные долги – самая тревожная тема. Потому что сразу влечет за собой ряд санкций в отношении работодателя. И, как следствие, уклонение им от каких-либо выплат и возможный уход в банкротство. Мы активно работаем над погашением имеющихся задолженностей и над профилактикой их возникновения, но в этом вопросе всегда надо искать баланс, чтобы и работники получили положенные им деньги, и не разрушить бизнес, который строился годами.

- Граждане часто жалуются на невыплату жалованья?

- Мы не сидим и не ждем, пока кто-нибудь к нам придет и расскажет. Это будет один из ста – люди жалуются редко, верят обещаниям работодателя и терпеливо ждут. У нас есть целая методика, утвержденная приказом прокурора области, по выявлению латентной задолженности.

Мы со всех субъектов бюджетно-налогово-финансово-правоотношений запрашиваем информацию: есть ли там просроченные выплаты в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд, перерегистрация, миграция граждан – все, что может косвенно указывать на невыплату зарплаты. И как только картина складывается, мы решаем вопрос о проведении прокурорской проверки в части, касающейся возможного нарушения трудовых прав. Как правило, в 90% случаев, если все эти совокупные факторы совпадают, у работодателя выявляется задолженность по зарплате.

Есть еще один механизм: проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах. Мы разъясняем людям их права: даже в случае однодневной задолженности они могут обратиться в прокуратуру, и это повлечет принятие мер к работодателю.

- После разъяснений народ активизируется?

- Да, после встреч с трудовыми коллективами люди приходят в прокуратуру и просят обратиться в суд в их интересах. А это прямой наш надзор – обязательная категория для написания искового заявления и для участия в суде. Тот самый вопрос, где мы участвуем от момента проверки – и до вынесения решения суда. Только что не исполняем само решение. Но надзираем за УФССП – как они исполняют.

- Прокуратура проверяет, как соблюдается режим самоизоляции?

- Мы проверяем, как это делают уполномоченные органы, на которые этот контроль возложен: местные администрации, Роспотребнадзор. Сигналов от населения не поступало. Если бы зашла речь о том, что контролеры бездействуют, мы бы отреагировали.

- Судьи тоже частично находятся в изоляции. Но процессы как-то идут? Гособвинители работают?

- Процессов много, и прокуроры, конечно, представляют сторону обвинения. В приоритете то, что не терпит отлагательства. Недавно мы рассматривали дело об убийстве по видео-конферец-связи. Подсудимый находился в «Крестах», судья, защитник и государственный обвинитель – в зале суда. Впервые в моей практике проходил судебный процесс онлайн. С соблюдением всех норм. И приговор состоялся.

- Павел Антонович, часто в прокуратуру обращаются с совсем заурядными вопросами, которые не требуют вашего вмешательства?

- Большинство проблем в состоянии решить соответствующие ведомства и организации – без участия прокуратуры. Вопрос становится незаурядным, когда на него не реагируют. Тогда он попадает в плоскость наших интересов. Если человек ходит по инстанциям, а толку – никакого, приходится вмешиваться прокуратуре.

Но мы всегда стараемся помочь. Даже если формально не усматривается никаких нарушений. Бывает, достаточно уточнить в ответственной организации, в чем причина тех или иных проблем, чтобы были приняты надлежащие меры, устранены мелкие неполадки. А иногда людям надо только разъяснить – их права, алгоритм действий. Один раз объяснив, можно избежать множества заявлений о последующих нарушениях. Это одно из направлений нашей работы – разъяснение законодательства.