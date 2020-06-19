С 22 июня изменяется расписание автобусов по маршрутам № 2 и № 151 Сиверского направления

С 22 июня изменяется расписание автобусов по маршрутам № 2 и № 151 Сиверского направления

С понедельника, 22 июня, изменяется расписание выполнения рейсов по маршруту № 151 Сиверский-Гатчина и маршруту № 2 Сиверский - Белогорка.

Рубрики : Общество     19 Jun 2020

Выполнение рейсов  № 151 Сиверский - Гатчина

с 22 июня 2020 года

Сиверский

Гатчина

5-50

6-50

6-40

7-40

7-00

8-05

7-30

8-30

7-55

9-05

8-05 до Варшавского

10-00

8-45

10-20

9-10

10-50

9-40

11-15

10-10

12-00*

11-00*

12-20

11-20

12-40

11-40

13-10

12-00

13-30

12-20

13-50

12-40

14-30

13-20

15-00

13-50

15-35

14-30

16-05

14-50

17-05

15-40

17-30

16-20

17-50

16-40

18-20

17-10

18-40

17-30

19-20

18-10

19-45

18-35

20-20

19-00

21-00

20-05

21-20

21-00

22-15

* кроме СВ

 


Выполнение рейсов № 2 Сиверский - Белогорка с 22 июня

Сиверский

Белогорка

5-20 кр СВ по Вокзальной

5-35 кр СВ  по кругу

5-50 СВ по Вокзальной

6-00 СВ по кругу

6-20 по Вокзальной

6-35 по кругу

6-50 кр В по Вокзальной П

7-00 кр В по кругу П

7-05 по Вокзальной

7-20 по кругу

7-40 П

8-05 П

8-30 П

8-55 П

9-10

9-30

9-45

10-05

10-10

10-30

10-50

11-15

11-45

12-10

13-05

13-30

13-50

14-15

15-10

15-35

16-45

17-10

17-40

18-00

18-35

18-55

19-15

19-45 по Вокзальной

20-00

20-20 по Вокзальной

20-55

21-05 по Вокзальной

П - заезд в поликлинику
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