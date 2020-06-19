С 22 июня изменяется расписание автобусов по маршрутам № 2 и № 151 Сиверского направления

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Выполнение рейсов № 151 Сиверский - Гатчина
с 22 июня 2020 года
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
6-40
|
7-40
|
7-00
|
8-05
|
7-30
|
8-30
|
7-55
|
9-05
|
8-05 до Варшавского
|
10-00
|
8-45
|
10-20
|
9-10
|
10-50
|
9-40
|
11-15
|
10-10
|
12-00*
|
11-00*
|
12-20
|
11-20
|
12-40
|
11-40
|
13-10
|
12-00
|
13-30
|
12-20
|
13-50
|
12-40
|
14-30
|
13-20
|
15-00
|
13-50
|
15-35
|
14-30
|
16-05
|
14-50
|
17-05
|
15-40
|
17-30
|
16-20
|
17-50
|
16-40
|
18-20
|
17-10
|
18-40
|
17-30
|
19-20
|
18-10
|
19-45
|
18-35
|
20-20
|
19-00
|
21-00
|
20-05
|
21-20
|
21-00
|
22-15
|
* кроме СВ
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Выполнение рейсов № 2 Сиверский - Белогорка с 22
июня
|
Сиверский
|
Белогорка
|
5-20 кр СВ по Вокзальной
|
5-35 кр СВ по
кругу
|
5-50 СВ по Вокзальной
|
6-00 СВ по кругу
|
6-20 по Вокзальной
|
6-35 по кругу
|
6-50 кр В по Вокзальной П
|
7-00 кр В по кругу П
|
7-05 по Вокзальной
|
7-20 по кругу
|
7-40 П
|
8-05 П
|
8-30 П
|
8-55 П
|
9-10
|
9-30
|
9-45
|
10-05
|
10-10
|
10-30
|
10-50
|
11-15
|
11-45
|
12-10
|
13-05
|
13-30
|
13-50
|
14-15
|
15-10
|
15-35
|
16-45
|
17-10
|
17-40
|
18-00
|
18-35
|
18-55
|
19-15
|
19-45 по Вокзальной
|
20-00
|
20-20 по Вокзальной
|
20-55
|
21-05 по Вокзальной
|
П - заезд в
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