Введена административная ответственность за отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей

Введена административная ответственность за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях.

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5: отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом.

За факты подобной дискриминации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме этого, указанная статья дополнена примечанием, согласно которому в случае отказа двум и более потребителям одновременно либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай отказа в отдельности.

Согласно ст. 23.49 КоАП РФ Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях указанной категории.

Указанные изменения вступили в силу с 29 марта 2020 года.



