Введена административная ответственность за отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей

Введена административная ответственность за отказ для
представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им
товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях.
Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5: отказ потребителю в
предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к
товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья,
или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев,
установленных законом.
За факты подобной дискриминации предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа: для должностных лиц от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей; для от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме этого, указанная статья дополнена примечанием,
согласно которому в случае отказа двум и более потребителям одновременно либо в
случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более
потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой
отказ каждому потребителю и за каждый случай отказа в отдельности.
Согласно ст. 23.49 КоАП РФ Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей (Роспотребнадзор) уполномочен рассматривать дела об
административных правонарушениях указанной категории.
Указанные изменения вступили в силу с 29 марта 2020 года.