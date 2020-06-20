«Взрыв» – вторая жизнь

Губернатор и члены правительства региона сегодня провели субботник на мемориале «Взрыв» в Ломоносовском районе. Участники скосили и убрали траву, высадили деревья, возложили цветы к памятнику.

«Сегодня в Ленинградской области, как и по всей России, проходят памятные субботники в местах захоронения бойцов Советской армии, на памятных мемориалах, там, где проходили боевые сражения. В Ломоносовском районе мемориал «Взрыв» стал народным, он посвящен событиям начала войны, здесь наши солдаты отбивались до последнего снаряда. Я очень благодарен тем жителям, которые приходят сюда, поддерживают порядок и вспоминают наших героев», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона поручил комитету по культуре Ленинградской области провести на этом историческом месте работы по благоустройству, чтобы к следующему празднованию Дня Победы или к дате сражения, которое здесь происходило 11 сентября, территория рядом с памятником обновилась. «Мемориал пользуется популярностью у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, и я хотел бы, чтобы он получил второе рождение после оформления территории вокруг него», – отметил губернатор.