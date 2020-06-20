«Взрыв» – вторая жизнь

Губернатор
и члены правительства региона сегодня провели субботник на мемориале «Взрыв» в
Ломоносовском районе. Участники скосили и убрали траву, высадили деревья,
возложили цветы к памятнику.
«Сегодня
в Ленинградской области, как и по всей России, проходят памятные субботники в
местах захоронения бойцов Советской армии, на памятных мемориалах, там, где
проходили боевые сражения. В Ломоносовском районе мемориал «Взрыв» стал
народным, он посвящен событиям начала войны, здесь наши солдаты отбивались до
последнего снаряда. Я очень благодарен тем жителям, которые приходят сюда,
поддерживают порядок и вспоминают наших героев», – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава
региона поручил комитету по культуре Ленинградской области провести на этом
историческом месте работы по благоустройству, чтобы к следующему празднованию
Дня Победы или к дате сражения, которое здесь происходило 11 сентября,
территория рядом с памятником обновилась. «Мемориал пользуется популярностью у
жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, и я хотел бы, чтобы он
получил второе рождение после оформления территории вокруг него», – отметил
губернатор.