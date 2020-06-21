Где в Гатчинском районе выявлены новые случаи коронавируса

Выздоровел из числа заболевших гатчинцев 1129 человек, в том числе 128 – за два минувших дня.

В Ленинградской области в целом за два минувших дня выявлено 106 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрировано два летальных исхода. На 21 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3964 человек, 167 из их числа – активные (больны в настоящее время), 3770 выздоровели, 27 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7)

- Войсковицы (+1)

- Сиверский (+1)

- Тайцы (+1)

- Лампово (+1)

- Тойворово (+1)

- Дружная Горка (+1)

- Пудость (+1)

- Торфяное (+1)

- Малое Верево (+3)

- Сяськелево (+1)

- Никольское (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 526 человек (выздоровели 499),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровел 81),

- п. Сиверский – 86 человек (выздоровели 77),

- г. Коммунар – 69 человек (выздоровели 57),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 43),

- п. Тайцы – 38 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово, Дружная Горка – по 23 человека,

- д. Малое Верево – 19 человек (выздоровели 11),

- п. Пудость – 18 человек (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 15 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги – 13 человек (все выздоровели),

- п. Елизаветино, п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- д. Малые Колпаны – 9 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз, Покровская, д. Мыза-Ивановка – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Старосиверская, д. Куровицы, Тойворово – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, п. Торфяное – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская - по 1 человеку.