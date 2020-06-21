Никита Белоусов: «Основной приоритет – всестороннее развитие детей»

Никита
Белоусов, президент федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской
области, говоря о поправках в Конституцию, вынесенных на голосование,
акцентирует внимание на отношении государства к детям:
Дети
– это самое важное в нашей жизни. Поправки в Конституцию определяют основным
приоритетом государственной политики в нашей стране создание условий для
всестороннего интеллектуального, духовного, нравственного и физического
развития наших детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим. Для меня это очень важно, поэтому я пойду на голосование и
призываю это сделать всех, кто разделяет мою точку зрения, для кого эти
приоритеты также жизненно необходимы.