Никита Белоусов: «Основной приоритет – всестороннее развитие детей»

Никита Белоусов, президент федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области, говоря о поправках в Конституцию, вынесенных на голосование, акцентирует внимание на отношении государства к детям:

Дети – это самое важное в нашей жизни. Поправки в Конституцию определяют основным приоритетом государственной политики в нашей стране создание условий для всестороннего интеллектуального, духовного, нравственного и физического развития наших детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Для меня это очень важно, поэтому я пойду на голосование и призываю это сделать всех, кто разделяет мою точку зрения, для кого эти приоритеты также жизненно необходимы.