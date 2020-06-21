Никита Белоусов: «Основной приоритет – всестороннее развитие детей»

Никита Белоусов: «Основной приоритет – всестороннее развитие детей»

Предстоящее всероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет организовано с применением всех необходимых мер безопасности. Основным днем голосования будет 1 июля, но голосовать можно будет с 25 июня ежедневно с 16 до 20 часов на избирательных участках.

Рубрики : Общество     21 Jun 2020

Никита Белоусов, президент федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области, говоря о поправках в Конституцию, вынесенных на голосование, акцентирует внимание на отношении государства к детям:

Дети – это самое важное в нашей жизни. Поправки в Конституцию определяют основным приоритетом государственной политики в нашей стране создание условий для всестороннего интеллектуального, духовного, нравственного и физического развития наших детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Для меня это очень важно, поэтому я пойду на голосование и призываю это сделать всех, кто разделяет мою точку зрения, для кого эти приоритеты также жизненно необходимы.

Теги : конституция Автор :

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