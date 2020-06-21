Плановые отключения в Гатчине и районе

Подача электроэнергии будет прекращена:
22 июня с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги, ул. Речная,
д. Покровская, Павловское шоссе.
22 июня с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы, д. Маргусы, д. Белогорка.
22 июня с 09:00 по 16:00
Дружногорское СП
пгт. Дружная Горка
ул. Краснофлотская д. 1-24;
ул. Красная д. 1-30; ул. Маяковская д. 1-30;
ул. Трубная д. 1-14
23 июня с 09:00 по 17:00
г. Гатчина, ул. Радищева д. 28; ул. Чехова д. 16, 16А, 16Б, 17, 18; ул. Володарского д. 27, 33, 31
24 июня с 09:00 по 17:00
парк «Сильвия»
25 июня с 09:00 по 16:00
Вырицкое ГП
пгт. Вырица
ул. Гоголя д. 1-32; ул.
Крылова д. 1-19; ул. Первого Оврага д. 1-8;
пр-кт. Коммунальный д. 48-74
26 июня с 08:30 по 15:00
Таицкое ГП
пгт. Тайцы
ул. Юбилейная д. 1-13; ул.
Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д.
1-33; ул. Средняя д. 1-24; ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер.
Совхозный д. 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;
ул. Песочная д. 28-66; пер. Солнечный д. 1-6; ул. Железнодорожная д. 22; ул.
Островского д. 2-19; ул. Калинина д. 1-22; ул. Евгеньевская д. 1-21; пер.
Стрелкин д. 1-3; ул. Озерная д. 1-9; ул. Железнодорожная д. 1-19; пер.
Пролетарский д. 1-3; пер. Ленинградский д. 1-5; пер. Московский д. 1-5; ул.
Юного Ленинца д. 2-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш.
Гатчинское д. 16А; ул. Калинина д. 1-93; ул. Островского д. 23-87; ул.
Советская д. 53-76; пер. Советский д. 4-8; ул. Карьерная д. 1; д. Старицы д.
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