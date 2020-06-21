Поздравление руководителей района медицинским работникам

Поздравление руководителей района медицинским работникам

Уважаемые работники здравоохранения Гатчинского района! Примите самые искрение поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Рубрики : Здравоохранение     21 Jun 2020

Нет ничего важнее человеческой жизни. Каждый день вы стоите на страже нашего здоровья. Вы посвятили себя тяжелому и одновременно очень благородному делу – борьбе с недугами. Ваш труд, самоотверженность и человечность делают профессию врача одной из самых уважаемых.

Сейчас в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией на вас пришелся основной удар, и вы с уверенностью его держите. Сердечно благодарим каждого из вас, кто в это очень непростое время остается верен выбранному делу, с честью выполняет свой профессиональный долг. Для всех нас вы – настоящие герои. Низкий вам поклон за ваш неоценимый, чрезвычайно важный труд.

Уважаемые медицинские работники, желаем вам профессионального роста, материального благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким.

Глава г. Гатчина и Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим 

 

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