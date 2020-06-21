Поздравление руководителей района медицинским работникам

Нет ничего важнее человеческой жизни.
Каждый день вы стоите на страже нашего здоровья. Вы посвятили себя тяжелому и
одновременно очень благородному делу – борьбе с недугами. Ваш труд,
самоотверженность и человечность делают профессию врача одной из самых
уважаемых.
Сейчас в период борьбы с новой
коронавирусной инфекцией на вас пришелся основной удар, и вы с уверенностью его
держите. Сердечно благодарим каждого из вас, кто в это очень непростое время
остается верен выбранному делу, с честью выполняет свой профессиональный долг.
Для всех нас вы – настоящие герои. Низкий вам поклон за ваш неоценимый,
чрезвычайно важный труд.
Уважаемые медицинские работники, желаем
вам профессионального роста, материального благополучия и крепкого здоровья вам
и вашим близким.
Глава
г. Гатчина и Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко
Глава
администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим