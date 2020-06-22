Именно в этот день в 1941 году без объявления войны фашисты вторглись на территорию нашей страны, и начался отсчет страшной трагедии, унесшей миллионы жизни бойцов Красной Армии, союзников и мирного населения.

Советский народ принял на себя основной удар, но сумел выстоять, и тем ценнее для нас стала Великая Победа, которую ковали наши отцы и прадеды ради того, чтобы сегодня мы жили под мирным небом и с уважением и почитанием вспоминали всех павших на полях сражений.

В торжественно-траурных мероприятиях, прошедших в Гатчине, приняли участие глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Татьяна Бездетко, Лариса Пункина и Людмила Тептина, председатель совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Александр Резвый, представитель губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.

Они почтили минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость своей Родины, и возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям города Гатчины на площади Победы и к мемориалу на улице Солодухина.

- Много времени прошло с момента начала войны, сменилось не одно поколение, но священная память о высокой цене, которую заплатил наш народ за свободу и независимость Отечества, продолжает жечь наши сердца скорбью за погибших. Низкий поклон и светлая память героям, - сказала Людмила Нещадим.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой