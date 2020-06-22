Именно
в этот день в 1941 году без объявления войны фашисты вторглись на территорию
нашей страны, и начался отсчет страшной трагедии, унесшей миллионы жизни бойцов
Красной Армии, союзников и мирного населения.
Советский
народ принял на себя основной удар, но сумел выстоять, и тем ценнее для нас
стала Великая Победа, которую ковали наши отцы и прадеды ради того, чтобы
сегодня мы жили под мирным небом и с уважением и почитанием вспоминали всех павших
на полях сражений.
В торжественно-траурных мероприятиях, прошедших в Гатчине, приняли участие глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Татьяна Бездетко, Лариса Пункина и Людмила Тептина, председатель совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Александр Резвый, представитель губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.
Они
почтили минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и
независимость своей Родины, и возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям
города Гатчины на площади Победы и к мемориалу на улице Солодухина.
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Много времени прошло с момента начала войны, сменилось не одно поколение, но
священная память о высокой цене, которую заплатил наш народ за свободу и
независимость Отечества, продолжает жечь наши сердца скорбью за погибших. Низкий поклон и светлая память героям, - сказала
Людмила Нещадим.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги Фирсовой