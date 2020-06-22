Сергей Коняев: «Конституция должна соответствовать современному демократичному обществу»

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В первую очередь хочу подчеркнуть, что главный документ Российской Федерации не
планируется переписывать. Главные принципы Конституции остаются прежними. Но,
как правильно отметил глава государства Владимир Путин в обращении к
Федеральному Собранию, Конституция – это «живой документ». Он может и должен
меняться, чтобы соответствовать современному демократичному обществу, в котором
мы живем. Нам необходимо внести поправки в Конституцию РФ, чтобы закрепить
некоторые новые понятия и положения, соответствующие времени, которые станут
базовыми для подрастающего поколения и будущих потомков.
Благодаря
тому, что над текстом работали представители разных профессий, в Конституцию предложено
внести поправки, касающиеся практически всех сфер нашей жизни. И все они очень
важны.