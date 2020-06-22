Сергей Коняев: «Конституция должна соответствовать современному демократичному обществу»

Сергей Коняев: «Конституция должна соответствовать современному демократичному обществу»

25 июня начнется голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое продлится вплоть до 1 июля – Единого дня голосования. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в регионе Сергей Коняев рассказал о своем отношении к изменению главного документа нашей страны.

Рубрики : Общество     22 Jun 2020

- В первую очередь хочу подчеркнуть, что главный документ Российской Федерации не планируется переписывать. Главные принципы Конституции остаются прежними. Но, как правильно отметил глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию, Конституция – это «живой документ». Он может и должен меняться, чтобы соответствовать современному демократичному обществу, в котором мы живем. Нам необходимо внести поправки в Конституцию РФ, чтобы закрепить некоторые новые понятия и положения, соответствующие времени, которые станут базовыми для подрастающего поколения и будущих потомков.

   Благодаря тому, что над текстом работали представители разных профессий, в Конституцию предложено внести поправки, касающиеся практически всех сфер нашей жизни. И все они очень важны.  

Теги : конституция Автор :

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