В связи с эпидемиологической обстановкой принять участие в конференции смогли не все, а только руководители партии на территории района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и по одному представителю от каждого поселения.

Доклад секретаря местного отделения партии, глава Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко был посвящен текущей работе гатчинских партийцев, которую он наглядно продемонстрировал с помощью фильма. Яркие кадры сменяли друг друга на экране, рассказывая о деятельности более полутора тысяч членов и более восьмисот сторонников партии, которые работают в 91 первичном отделении партии по всему Гатчинскому району.

На нашей территории реализуется пять партийных проектов при активном участии жителей – «Городская среда», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Историческая память», ««Единая страна – доступная среда», а также программа, разработанная на основе запросов населения. Партийцы проводят тематические акции, субботники, принимают участие в организации всех праздничных и памятных мероприятий.

Члены партии приняли участие в работе Волонтерского центра по поддержке граждан в период самоизоляции. В центр поступило более 200 заявок по различным вопросам, нуждающимся семьям было передано более 150 продуктовых наборов, более 40 продуктовых наборов передали врачам Гатчинской КМБ, также волонтеры бесплатно раздали более 20 тысяч защитных масок.

- Главная и основная задача партийцев – знать нужды населения, вникать в них. Заниматься проблемами каждого конкретного человека, - подчеркнул Виталий Филоненко.

Секретарь местного отделения партии обозначил три основные задачи для коллег на ближайшее время. Самая главная из них – забота о жителях Гатчинского района, особенно о ветеранах и старшем поколении. Кроме того, партийцы должны принять активное участие в организации и проведении голосования по поправкам к Конституции РФ, а также на выборах губернатора Ленинградской области, которые состоятся 13 сентября.

Член местного политического совета, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала о реализации проекта «Единая страна – доступная среда», координатором которого она является. Старт проекту был дан в августе 2017 года на

III Форуме социальных работников. Там же руководителям организаций социального обслуживания населения вручили сертификаты на 500 тысяч рублей для приобретения ступенькоходов. Это стало началом развития в регионе услуги «Домой без преград» – помощь людям с нарушением опорно-двигательного аппарата в подъеме или спуске в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы, а также их доставка по необходимым им адресам. За пять месяцев 2020 года этой услугой в Гатчинском районе воспользовался 51 житель. Еще одной услугой в рамках проекта «Социальное такси» за первый квартал 2020 года воспользовались 302 жителя Гатчинского района.

Как отметила Людмила Нещадим, одна из задач партийного проекта – создание условий для занятий людей с ограниченными возможностями в общедоступных учреждениях культуры и спорта. Так, в Вырицком ФОКе с 2021 года будут внедрять адаптивные программы для детей с особенностями развития. В спортивной школе Олимпийского резерва «Ника» в поселке Сиверском работает отделение адаптивной физкультуры по настольному теннису.

Кроме того, районный комитет образования с первого сентября 2020 года откроет по два специальных класса для особенных детей сразу в трех школах – Сиверской школе № 2, Гатчинской школе № 11, Коммунарской школе № 1 в дополнение к уже существующему подобному классу в Вырицкой школе. Это будут классы с малой наполняемостью, где с детьми будут работать специально обученные специалисты разного профиля.

Отдельное направление проекта «Единая страна – доступная среда» – трудоустройство людей с инвалидностью. В регионе уже накоплен большой опыт в соответствующей сфере, который тиражируется на всю страну. В Гатчинском районе в 2019 году было трудоустроено 40 инвалидов, для пяти из них созданы специально оборудованные рабочие места, 14 человек направлены на профессиональное обучение. Многие из них – воспитанники областного мультицентра социальной и трудовой интеграции инвалидов. Сегодня выпускниками центра являются 730 человек, из них 540 уже трудоустроены.

В Гатчине в 2020 году по муниципальной программе создания условий для обеспечения качественным жильем граждан будет проводиться приспособление общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Это установка пандусов и подъемников. Затраты, которые понесут управляющие организации на выполнение этих работ, будут возмещены из городского бюджета. На 2020 год на эти цели будет выделено 1,5 млн рублей.

- Мы делаем первый шаг, и он беспрецедентен для Ленинградской области. Нам также необходимо найти решение по тем домам, где проживают инвалиды, но которые невозможно оборудовать пандусами, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Что касается доступности общественного транспорта, то одним из условий нового конкурса на определение перевозчика по городу Гатчине станет наличие специальных автобусов для перевозки маломобильных групп населения. В соответствии с техническим условием с января 2021 года три из девяти автобусных маршрутов города Гатчины будут обеспечены полунизкопольными транспортными средствами: № 4, № 21 и № 28.

Людмила Нещадим выразила благодарность коллегам из «Единой России», депутатам областного парламента и лично губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко за поддержку в реализации проекта «Единая страна – доступная среда» в регионе.

В ходе конференции состоялось награждение активных партийцев. За личный вклад и активное участие в работе Волонтерского центра были награждены депутат города Гатчины, член Молодежного парламента Ленинградской области Станислав Бойко, активный член партии, индивидуальный предприниматель, который осуществил закупку более 1,5 тонн продуктов для Волонтерского центра Антон Вересов, депутат Большеколпанского поселения Сергей Михайличенко, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области, член Консультативного совета предпринимателей при областном парламенте Владимир Мурзин, депутат Рождественского поселения, помощник депутата Государственной Думы Сергей Опевалов.