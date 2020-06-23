«22 июня ровно в 4 часа…»

Ночь в годовщину начала
Великой Отечественной войны собрала возле Центра творчества юных абсолютно
разных в жизни людей. Всех объединила одна святая цель - отдать дань уважения и
памяти тем, кому мы все обязаны жизнью.
За 15 лет многое в
автопробеге по местам боевой славы стало традиционным. По традиции, участники
автопробега поддерживают акцию «Свеча памяти», проводимую в нашем городе
Гатчинским Дворцом молодежи. Во время акции на площади Победы у памятника
Воинам защитникам и освободителям заступил на службу молодежный Почетный
караул.
На старт автопробега
вышли представители байкерского движения и депутатского корпуса,
военно-патриотического объединения «Отчий край» и образцового творческого
коллектива театра костюма «Катюша», представители казачества Санкт-Петербурга и
духовенства Гатчинского района. Чтобы поддержать акцию, в этот памятный день в
Гатчину приехали бывшие воспитанники «Отчего края» и Почетного караула.
И вот колонна двинулась в
путь по дорогам памяти. За спинами байкеров развевались красные флаги. По
традиции, у каждого дота был организован молебен. Старшие участники автопробега
рассказывали молодежи об истории Красногвардейского укрепрайона и героической
обороне, которую держали воины-ополченцы. Сквозь слезы звучали стихи, в память
о погибших гремели оружейные залпы и возлагались цветы.
На первой остановке у
дота в деревне Верево автопробег встречали члены военно-патриотического клуба
«Рубеж» под руководством Николая Вячеславовича Замыслова. Следующий дот - в
деревне Романовка. Руководитель ВПО «Отчий край», инициатор и первый
организатор автопробега Владимир Михайлович Жилин напомнил собравшимся, как
много потерял советский народ в той страшной войне, какими огромными усилиями
было восстановлено народное хозяйство. А в гнезде, заботливо построенном
местными жителями, громко щелкал клювом аист, разбуженный посреди белой ночи.
Из Романовки колонна
машин и мотоциклистов выдвинулась по сонной объездной дороге к конечной точке
маршрута - на место кровопролитных боев у деревни Пижма. Вахта памяти
продолжилась у дота Карпова и завершилась традиционным чаем у костра.
Почему традиция,
родившаяся 15 лет назад, собирает так много людей? Можно много писать и много
говорить об этом. Но, наверное, ответ прост: потому что «завтра была война». И
храня память, мы сохраним мир. Через несколько лет красивой девушке Варе
родители расскажут, что в свой первый автопробег по дотам Красногвардейского
укрепрайона она ездила, когда ей не было и года, а познакомились они в «Отчем
крае». И в гнезде, у дота, снова защелкает клювом разбуженный аист.