«22 июня ровно в 4 часа…»

Ночь в годовщину начала Великой Отечественной войны собрала возле Центра творчества юных абсолютно разных в жизни людей. Всех объединила одна святая цель - отдать дань уважения и памяти тем, кому мы все обязаны жизнью.

За 15 лет многое в автопробеге по местам боевой славы стало традиционным. По традиции, участники автопробега поддерживают акцию «Свеча памяти», проводимую в нашем городе Гатчинским Дворцом молодежи. Во время акции на площади Победы у памятника Воинам защитникам и освободителям заступил на службу молодежный Почетный караул.

На старт автопробега вышли представители байкерского движения и депутатского корпуса, военно-патриотического объединения «Отчий край» и образцового творческого коллектива театра костюма «Катюша», представители казачества Санкт-Петербурга и духовенства Гатчинского района. Чтобы поддержать акцию, в этот памятный день в Гатчину приехали бывшие воспитанники «Отчего края» и Почетного караула.

И вот колонна двинулась в путь по дорогам памяти. За спинами байкеров развевались красные флаги. По традиции, у каждого дота был организован молебен. Старшие участники автопробега рассказывали молодежи об истории Красногвардейского укрепрайона и героической обороне, которую держали воины-ополченцы. Сквозь слезы звучали стихи, в память о погибших гремели оружейные залпы и возлагались цветы.

На первой остановке у дота в деревне Верево автопробег встречали члены военно-патриотического клуба «Рубеж» под руководством Николая Вячеславовича Замыслова. Следующий дот - в деревне Романовка. Руководитель ВПО «Отчий край», инициатор и первый организатор автопробега Владимир Михайлович Жилин напомнил собравшимся, как много потерял советский народ в той страшной войне, какими огромными усилиями было восстановлено народное хозяйство. А в гнезде, заботливо построенном местными жителями, громко щелкал клювом аист, разбуженный посреди белой ночи.

Из Романовки колонна машин и мотоциклистов выдвинулась по сонной объездной дороге к конечной точке маршрута - на место кровопролитных боев у деревни Пижма. Вахта памяти продолжилась у дота Карпова и завершилась традиционным чаем у костра.

Почему традиция, родившаяся 15 лет назад, собирает так много людей? Можно много писать и много говорить об этом. Но, наверное, ответ прост: потому что «завтра была война». И храня память, мы сохраним мир. Через несколько лет красивой девушке Варе родители расскажут, что в свой первый автопробег по дотам Красногвардейского укрепрайона она ездила, когда ей не было и года, а познакомились они в «Отчем крае». И в гнезде, у дота, снова защелкает клювом разбуженный аист.



