Людмила Тептина - Почетный гражданин города Гатчины

Высшая награда города Гатчины присвоена за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины, повышение качества оказания медицинской помощи жителям, развитие местного самоуправления.

В комиссию по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почетный гражданин города Гатчины» в этом году поступило шесть ходатайств и все – в отношении Л.А. Тептиной. В них отмечается, что Людмила Анатольевна – не только настоящий профессионал и успешный руководитель, работоспособный депутат, стоящий на защите интересов Гатчины и горожан, но и человек, искренне любящий свой родной город и прилагающий максимум сил для его процветания. Трижды она избиралась в Совет депутатов города Гатчины, уже дважды жители Гатчины доверяют ей представлять свои интересы в Законодательном собрании Ленинградской области. Человек социально активный, она всегда оказывает действенную поддержку своим избирателям, за что и снискала уважение горожан.