Людмила Тептина - Почетный гражданин города Гатчины

Высшая
награда города Гатчины присвоена за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие города Гатчины, повышение качества оказания
медицинской помощи жителям, развитие местного самоуправления.
В
комиссию по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почетный гражданин
города Гатчины» в этом году поступило шесть ходатайств и все – в отношении Л.А.
Тептиной. В них отмечается, что Людмила Анатольевна – не только настоящий
профессионал и успешный руководитель, работоспособный депутат, стоящий на
защите интересов Гатчины и горожан, но и человек, искренне любящий свой родной
город и прилагающий максимум сил для его процветания. Трижды она избиралась в
Совет депутатов города Гатчины, уже дважды жители Гатчины доверяют ей представлять
свои интересы в Законодательном собрании Ленинградской области. Человек
социально активный, она всегда оказывает действенную поддержку своим
избирателям, за что и снискала уважение горожан.