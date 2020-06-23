Награждены почётным знаком «Гатчина – город воинской славы»

Согласно положению, ежегодно почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» можно награждать не более трех человек. В этом году в установленные сроки в комиссию по рассмотрению ходатайств о награждении поступило три заявления.

Глава города Гатчины вышел с ходатайством о награждении почетным знаком Людмилы Павловны Сенькиной – руководителя приемной губернатора Ленинградской области по Гатчинскому району. С 1977 года Людмила Павловна живет и работает в Гатчине. Начинала трудовой путь на заводе «Буревестник», с августа 1984 года работала в органах исполнительной власти Гатчины, в том числе с 1992 по 2014 годы – управляющей делами администрации.

Общественная организация ветеранов войны и труда Гатчины и района вышла с ходатайством о награждении почетным знаком экс-главы администрации города Александра Романовича Калугина. Вся его трудовая биография связана с нашим городом. Трудовой путь он начал на заводе им. Рошаля, затем работал в горкоме комсомола и горкоме партии. С 1991 по 1998 годы трудился на руководящих должностях на предприятиях города, а с 1998 года работал в администрации: сначала – заместителем главы администрации Гатчинского района, с 2006 по 2014 годы – главой администрации Гатчины. Ветераны отметили его вклад в социально-экономическое развитие города, становление местного самоуправления и особо подчеркнули работу по присвоению Гатчине звания «Город воинской славы».

Трудовой коллектив МУП ЖКХ г. Гатчины вышел с ходатайством о награждении почетным знаком заместителя председателя Совета депутатов г. Гатчины Александра Алексеевича Федорова. Он начал свой трудовой путь на заводе «Буревестник», трудился на заводе им. Рошаля, с 2002 года работал в жилищно-коммунальной сфере, в том числе более десяти непростых лет возглавлял МУП ЖКХ г. Гатчины.

Депутаты поддержали все три ходатайства и проголосовали за награждение почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» Л.П. Сенькиной, А.Р. Калугина и А.А. Федорова.

Торжественной вручение наград пройдет во время празднования Дня города Гатчины.