Награждены почётным знаком «Гатчина – город воинской славы»

Согласно
положению, ежегодно почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» можно
награждать не более трех человек. В этом году в установленные сроки в комиссию по
рассмотрению ходатайств о награждении поступило три заявления.
Глава
города Гатчины вышел с ходатайством о награждении почетным знаком Людмилы
Павловны Сенькиной – руководителя приемной губернатора Ленинградской области по
Гатчинскому району. С 1977 года Людмила Павловна живет и работает в Гатчине.
Начинала трудовой путь на заводе «Буревестник», с августа 1984 года работала в
органах исполнительной власти Гатчины, в том числе с 1992 по 2014 годы –
управляющей делами администрации.
Общественная
организация ветеранов войны и труда Гатчины и района вышла с ходатайством о
награждении почетным знаком экс-главы администрации города Александра
Романовича Калугина. Вся его трудовая биография связана с нашим городом.
Трудовой путь он начал на заводе им. Рошаля, затем работал в горкоме комсомола
и горкоме партии. С 1991 по 1998 годы трудился на руководящих должностях на
предприятиях города, а с 1998 года работал в администрации: сначала –
заместителем главы администрации Гатчинского района, с 2006 по 2014 годы –
главой администрации Гатчины. Ветераны отметили его вклад в
социально-экономическое развитие города, становление местного самоуправления и
особо подчеркнули работу по присвоению Гатчине звания «Город воинской славы».
Трудовой
коллектив МУП ЖКХ г. Гатчины вышел с ходатайством о награждении почетным знаком
заместителя председателя Совета депутатов г. Гатчины Александра Алексеевича
Федорова. Он начал свой трудовой путь на заводе «Буревестник», трудился на заводе
им. Рошаля, с 2002 года работал в жилищно-коммунальной сфере, в том числе более
десяти непростых лет возглавлял МУП ЖКХ г. Гатчины.
Депутаты
поддержали все три ходатайства и проголосовали за награждение почетным знаком
«Гатчина – город воинской славы» Л.П. Сенькиной, А.Р. Калугина и А.А. Федорова.
Торжественной
вручение наград пройдет во время празднования Дня города Гатчины.