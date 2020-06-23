Торжественное прохождение войск в Гатчине покажут в прямом эфире

Прохождение
военнослужащих второй дивизии ПВО по главной магистрали города - проспекту 25 Октября
начнется в 10.00. Также по проспекту проедет механизированная колонна военной
техники.
Прямая
трансляция прохождения войск будет организована телеканалом Ореол47 и будет
транслироваться как на телеканале, так и в социальной сети в ВКонтакте – в
группах Гатчинская служба новостей и администрации Гатчинского района.
В
9.00 на улице Рощинской начнет работу выставка военной техники. А
ориентировочно в 11:30 участники авиапарада в Санкт-Петербурге пролетят и над
Гатчиной.
Также
с 9 утра по проспекту 25 Октября будут звучать песни военных лет, а в 12:00 на
площади Победы пройдет акция #победныймарш, в рамках которой эстрадно-духовой
оркестр будет исполнять военные марши.
В
13:00 в Поэтическом сквере будет открыта выставка рисунков учеников Сиверской
школы искусств, а в 16:00 на Театральной площади состоится Фестиваль рисунков
на асфальте, посвященный теме Победы в Великой Отечественной войне.
Все
мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно- эпидемиологических
требований. В рамках прохождения войск по проспекту волонтеры будут раздавать
маски. Но при посещении мероприятий средства индивидуальной защиты
рекомендуется иметь при себе.
Обращаем
внимание автомобилистов, что в связи с прохождением войск с 9:00 до 12:00 от
улицы Чкалова до Ингербургских ворот (не перекрывая круговое движение) будет
перекрыто движение транспортных средств.
С
06:00 до 17:00 будет перекрыто движение по улице Рощинской от проспекта до ТЦ
«Рощинский».
С
09:00 до 12:00 перекрыты следующие улицы:
-
улица 7 Армии от ул. Хохлова до ул. Киргетова;
-
улица Гагарина от ул. Хохлова доул. Киргетова;
-
улица Радищева от ул. Киргетова до проспекта;
-
улица Хохлова от ЗАГСа до проспекта;
-
Революционный переулок от проспекта до ул.Красной.
Движение
общественного транспорта 24 июня:
-
отмена маршрутов № 8, 28, 29.
-
маршруты №№ 3, 4, 7, 21, 22, 27, 527 будут работать по графику воскресного дня.
С
09-00 до 12-00 при закрытии пр. 25 Октября от ул. Чкалова до Ингербургских ворот
движение автобусов будет осуществляться:
-
маршруты №№ 18, 18А, 100, 107, 431, 517, 527, 529, 631 в объезд перекрытия пр.
25 Октября по ул. Чехова.
-
маршрут № 3 по ул. Чехова,
-
маршрут № 21 по ул. Карла Маркса,
-
маршрут № 7 по ул. Чкалова,
-
маршрут № 22 по ул. Чкалова,
-
маршруты №№ 4 и 27 с 09-00 до 12-00 ожидают открытия движения.
Фото Валерии Яскович