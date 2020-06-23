Торжественное прохождение войск в Гатчине покажут в прямом эфире

Прохождение военнослужащих второй дивизии ПВО по главной магистрали города - проспекту 25 Октября начнется в 10.00. Также по проспекту проедет механизированная колонна военной техники.

Прямая трансляция прохождения войск будет организована телеканалом Ореол47 и будет транслироваться как на телеканале, так и в социальной сети в ВКонтакте – в группах Гатчинская служба новостей и администрации Гатчинского района.

В 9.00 на улице Рощинской начнет работу выставка военной техники. А ориентировочно в 11:30 участники авиапарада в Санкт-Петербурге пролетят и над Гатчиной.

Также с 9 утра по проспекту 25 Октября будут звучать песни военных лет, а в 12:00 на площади Победы пройдет акция #победныймарш, в рамках которой эстрадно-духовой оркестр будет исполнять военные марши.

В 13:00 в Поэтическом сквере будет открыта выставка рисунков учеников Сиверской школы искусств, а в 16:00 на Театральной площади состоится Фестиваль рисунков на асфальте, посвященный теме Победы в Великой Отечественной войне.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований. В рамках прохождения войск по проспекту волонтеры будут раздавать маски. Но при посещении мероприятий средства индивидуальной защиты рекомендуется иметь при себе.

Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с прохождением войск с 9:00 до 12:00 от улицы Чкалова до Ингербургских ворот (не перекрывая круговое движение) будет перекрыто движение транспортных средств.

С 06:00 до 17:00 будет перекрыто движение по улице Рощинской от проспекта до ТЦ «Рощинский».

С 09:00 до 12:00 перекрыты следующие улицы:

- улица 7 Армии от ул. Хохлова до ул. Киргетова;

- улица Гагарина от ул. Хохлова доул. Киргетова;

- улица Радищева от ул. Киргетова до проспекта;

- улица Хохлова от ЗАГСа до проспекта;

- Революционный переулок от проспекта до ул.Красной.

Движение общественного транспорта 24 июня:

- отмена маршрутов № 8, 28, 29.

- маршруты №№ 3, 4, 7, 21, 22, 27, 527 будут работать по графику воскресного дня.

С 09-00 до 12-00 при закрытии пр. 25 Октября от ул. Чкалова до Ингербургских ворот движение автобусов будет осуществляться:

- маршруты №№ 18, 18А, 100, 107, 431, 517, 527, 529, 631 в объезд перекрытия пр. 25 Октября по ул. Чехова.

- маршрут № 3 по ул. Чехова,

- маршрут № 21 по ул. Карла Маркса,

- маршрут № 7 по ул. Чкалова,

- маршрут № 22 по ул. Чкалова,

- маршруты №№ 4 и 27 с 09-00 до 12-00 ожидают открытия движения.

Фото Валерии Яскович