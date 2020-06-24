«Гатчинские пробежки» разбудили память

«Гатчинские пробежки» разбудили память

В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби участники общественного спортивного движения «Гатчинские пробежки» собрались на традиционный ночной пробег #РазбудиПамять.

Рубрики : Спорт  Общество     24 Jun 2020

Начиная с 2016 года, легкоатлеты устраивают пробежку до мемориала на улице Солодухина, где возлагают цветы, отдавая дань памяти павшим во время Великой Отечественной войны.

В этом году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в пробег, но не отменила его. Спортсмены не стали собираться на совместный старт, а самостоятельно или малыми группами пробежали до мемориала, где встретились вместе в четыре часа утра. Возложение цветов и минута молчания в честь Героев нашей страны прошли с соблюдением всех мер безопасности.

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