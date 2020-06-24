В Гатчине прошел Парад Победы

Ровно через 75 лет после легендарного парада,
когда по Красной площади прошли победители — сводные полки всех фронтов, бойцы,
завоевавшие долгожданную Победу, город воинской славы Гатчина
продемонстрировал, что чтит историю, помнит героев.
Ровно в 10 часов утра под музыку песни
композитора Александра Александрова «Священная война» на проспект 25 Октября вынесли
государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы.
Почетную миссию выполнили лучшие военнослужащие управления 2-ой дивизии
противовоздушной обороны под командованием капитана Дмитрия Паутова.
В это время на проспекте в парадном строю
уже выстроились более двухсот военнослужащих, среди них военнослужащие
зенитно-ракетных и радиотехнического полков, батальона и управления дивизии,
военнослужащие, выполнявшие специальные боевые задачи в Сирии, а также впервые
военнослужащие-женщины.
Приветствовал парадный строй командир 2-ой
дивизии ПВО полковник Олег Поликарпов. В своем выступлении он подчеркнул, что в
день 75-летия легендарного парада на Красной площади военнослужащие, жители
Гатчины и ветераны «в едином строю принимают парад достоинства, чести,
благородства и величия памяти наших героических предков, отстоявших наше право
свободно и мирно жить на собственной земле».
Он обратился со
словами безмерной благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны и к
труженикам тыла.
- Мы обещаем вам
хранить и передавать из поколения в поколение правду о войне и никогда не
забудем о той цене, которую заплатил наш многонациональный народ в борьбе за
независимость. Мы гордимся вами, мы равняемся на вас и сделаем все возможное,
чтобы наша страна шла по пути поступательного развития, мирного созидания,
заботясь о каждом ее гражданине, - сказал Олег Поликарпов.
Участников
праздника также приветствовали руководители Гатчинского района Виталий
Филоненко и Людмила Нещадим.
После минуты молчания
состоялось торжественное прохождение войск по проспекту 25 Октября. Командовал
парадом заместитель командира 2-ой дивизии ПВО полковник Александр Шканов.
Впервые в городе воинской славы Гатчине прошли
парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе были представлены девять
образцов военной и специальной техники, позволяющей надежно охранять Северо-Западные
воздушные границы Российской Федерации. В парадном строю проехали зенитно-ракетная
система С-400 «Триумф», зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», радиолокационная
станция «Каста».
В это же время на улице Рощинской развернулась
выставка военной техники. Жители Гатчины и гости города смогли оценить восемь
боевых машин: «С-400», «Панцирь», «Каста», машины связи Р-419 и Р-431,
радиолокационные станции «Подлет» и «Каста».
Еще
одна акция, прошедшая впервые в нашем городе, - это воздушный военный парад,
который состоялся в небе над Гатчиной. В нем приняли участие вертолеты Ми-26,
Ми-8, Ми-28 и Ка-52.
Посетили праздник и военные династии.
Отрадно было видеть в числе гостей молодых представителей российской армии. Представитель
войск противовоздушной обороны Александр и его супруга – служащая Военно-Морского
Флота Инна пришли на праздник вместе со своей дочкой Ольгой. Принимать участие
в Парадах Победы для них не впервой – Александр дважды становился участником
Парада Победы на Красной площади в Москве, Инна на протяжении четырех лет
принимала участие в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В
Гатчину они приехали поддержать коллег и показать дочке технику, на которой
работает папа.
- Несмотря на пандемию Парад Победы должен
был состояться. Это дань уважения и памяти старшему поколению, которому мы
обязаны жизнью. Ежегодный праздник, посвященный окончанию Великой Отечественной
войны, особенно важен для свидетелей тех событий, которые до сих пор живы. Тем
более что в этом году Парад совпал с тем днем, когда он был организован в
Москве в 1945 году, - сказали Александр и Инна.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги
Фирсовой