В Гатчине прошел Парад Победы

Ровно через 75 лет после легендарного парада, когда по Красной площади прошли победители — сводные полки всех фронтов, бойцы, завоевавшие долгожданную Победу, город воинской славы Гатчина продемонстрировал, что чтит историю, помнит героев.

Ровно в 10 часов утра под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» на проспект 25 Октября вынесли государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы. Почетную миссию выполнили лучшие военнослужащие управления 2-ой дивизии противовоздушной обороны под командованием капитана Дмитрия Паутова.

В это время на проспекте в парадном строю уже выстроились более двухсот военнослужащих, среди них военнослужащие зенитно-ракетных и радиотехнического полков, батальона и управления дивизии, военнослужащие, выполнявшие специальные боевые задачи в Сирии, а также впервые военнослужащие-женщины.

Приветствовал парадный строй командир 2-ой дивизии ПВО полковник Олег Поликарпов. В своем выступлении он подчеркнул, что в день 75-летия легендарного парада на Красной площади военнослужащие, жители Гатчины и ветераны «в едином строю принимают парад достоинства, чести, благородства и величия памяти наших героических предков, отстоявших наше право свободно и мирно жить на собственной земле».

Он обратился со словами безмерной благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны и к труженикам тыла.

- Мы обещаем вам хранить и передавать из поколения в поколение правду о войне и никогда не забудем о той цене, которую заплатил наш многонациональный народ в борьбе за независимость. Мы гордимся вами, мы равняемся на вас и сделаем все возможное, чтобы наша страна шла по пути поступательного развития, мирного созидания, заботясь о каждом ее гражданине, - сказал Олег Поликарпов.

Участников праздника также приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

После минуты молчания состоялось торжественное прохождение войск по проспекту 25 Октября. Командовал парадом заместитель командира 2-ой дивизии ПВО полковник Александр Шканов.

Впервые в городе воинской славы Гатчине прошли парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе были представлены девять образцов военной и специальной техники, позволяющей надежно охранять Северо-Западные воздушные границы Российской Федерации. В парадном строю проехали зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», радиолокационная станция «Каста».

В это же время на улице Рощинской развернулась выставка военной техники. Жители Гатчины и гости города смогли оценить восемь боевых машин: «С-400», «Панцирь», «Каста», машины связи Р-419 и Р-431, радиолокационные станции «Подлет» и «Каста».

Еще одна акция, прошедшая впервые в нашем городе, - это воздушный военный парад, который состоялся в небе над Гатчиной. В нем приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Посетили праздник и военные династии. Отрадно было видеть в числе гостей молодых представителей российской армии. Представитель войск противовоздушной обороны Александр и его супруга – служащая Военно-Морского Флота Инна пришли на праздник вместе со своей дочкой Ольгой. Принимать участие в Парадах Победы для них не впервой – Александр дважды становился участником Парада Победы на Красной площади в Москве, Инна на протяжении четырех лет принимала участие в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В Гатчину они приехали поддержать коллег и показать дочке технику, на которой работает папа.

- Несмотря на пандемию Парад Победы должен был состояться. Это дань уважения и памяти старшему поколению, которому мы обязаны жизнью. Ежегодный праздник, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, особенно важен для свидетелей тех событий, которые до сих пор живы. Тем более что в этом году Парад совпал с тем днем, когда он был организован в Москве в 1945 году, - сказали Александр и Инна.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой