В школах района начался ремонт

В Войсковицкой школе № 1 все готово к началу ремонта в рамках областной программы «Реновация школ».

Директор Войсковицкой школы № 1 Татьяна Артюх в ходе экскурсии по учебному заведению рассказала, что школа открылась в 1972 году. Здание было построено по заказу птицефабрики «Войсковицы». Сегодня в школе открыты 25 классов, в которых учится 531 ученик.

В текущем году на первом этапе реновации будут выполнены ремонтные работы на первом этаже учебного заведения и в подвале здания. Обучение будет организовано на втором этаже здания с отдельным входом и в структурном подразделении – помещениях детского сада. В 2021 году в ходе второго этапа приведут в порядок второй этаж.

- Это очень важный для нас проект, который был инициирован губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В Гатчинском районе уже есть успешный опыт участия в программе реновации школ. Задача, которую мы должны решать в рамках реновации – придать современный облик нашим школам. Поэтому эта программа подразумевает максимально комплексный подход, - отметила Людмила Нещадим.

Глава районной администрации также осмотрела спортивные залы Высокоключевой и Никольской школ, в которых проходит капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование».

Спортивный зал в Никольской школе – один из самых больших подобных объектов в образовательных учреждениях Гатчинского района. Его площадь составляет 330 кв. м. Ремонтом спортзала занимается Гатчинское местное отделение Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество».

Директор Никольской школы Петр Маргвелашвили рассказал, что в перечень работ включен ремонт и устройство напольного покрытия и стен, замена окон, дверей, элементов освещения и системы отопления, отделочные работы. После окончания ремонта для зала будут закуплены настенные маты с протекторами, шведские стенки с турниками. Общая сумма контракта составила 2,4 млн рублей. Работы должны быть завершены 30 июля текущего года.

За счет областного и местного бюджетов будут заменены 48 оконных блоков. Этими работами стоимостью 750 тысяч рублей займется компания «Безопасные окна».

В спортзале Высокоключевой школы компания «БЛ-Партнер» отремонтирует напольное покрытие, стены, заменит двери, проведет электромонтажные работы, закупит шведские стенки и маты. Общая сумма контракта – 2,2 млн рублей. Дополнительно за счет областного и местного бюджетов будет проведен ремонт обеденного зала и тамбура столовой, системы отопления, заменены инженерные сети.

Директор образовательного учреждения Юлия Кобякова рассказала, что при проведении демонтажных работ под полом спортзала была обнаружена пришедшая в негодность система водоотведения. За счет средств, выделенных комитетом образования района, были проведены дополнительные работы по оборудованию сетей водоотведения.

Еще один объект, который отремонтируют в рамках национального проекта «Образование», - спортивный зал в Пламенской школе. Здесь также будут заменены напольное покрытие и двери, сделают ремонт стен и потолка, системы отопления, тренерской, раздевалок. Общая сумма контракта – 1,8 млн рублей. Дополнительно на областные и районные средства в школе будет проведен ремонт уличного освещения, лестницы на втором этаже, вентиляционной системы, частично будут заменены оконные блоки и двери.

- В бюджете Гатчинского района запланировано 280 млн рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Много это или мало – вопрос риторический. В нашем районе расположено 120 образовательных учреждений, которые так или иначе требуют содержания, обслуживания и, как мы сегодня убедились, ремонта. Наша задача – создавать необходимые условия для воспитания детей, которые бы мотивировали их хорошо учиться, - резюмировала итоги рабочей поездки Людмила Нещадим.