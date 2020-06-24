Виктор Алексашкин: «Рад, что смог вновь принять участие в параде»

Он родился в 1926 году в селе Уварово
Пензенской губернии. Отец – командир десантного батальона погиб на фронте в
1941 году. Через два года, после того, как Виктор Семенович окончил школу, он
попытался прорваться на фронт, но его не взяли из-за слишком юного возраста.
Через некоторое время его отправили служить в Самару, а оттуда – в Ейское
военно-авиационное училище, после чего началась его служба в военной авиации –
вместе с товарищами он охранял небо от нарушителей воздушного пространства.
Виктор Семенович окончил Военно-воздушную
академию им. Гагарина в Подмосковье, неоднократно проходил переподготовку на
разные типы самолетов, но в основном летал на реактивных истребителях, работал
инструктором на аэродроме в поселке Сиверский. Его послужной список широк – летчик-истребитель
1 класса, командир звена, командир эскадрильи, командир реактивного
истребительного авиаполка.
В Гатчине Виктор Семенович живет уже более
30 лет и всегда принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Великой Победе. В этом году 9 мая, облачившись в парадный китель, он вышел во
двор, где вместе со своей помощницей Светланой они пели песни военных лет,
Виктор Семенович делился своими воспоминаниями о службе, принимал поздравления
от родственников, которые приехали его навестить.
- Рад, что смог вновь принять участие в параде.
Это очень важно для нас. Нужно отдавать дань памяти тем, кто не вернулся с той
страшной войны, - сказал Виктор Семенович.
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Фирсовой