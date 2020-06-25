Бизнес-инкубатор в Тайцах приспособят под производственные площадки

Площадка для начинающих предпринимателей в поселке Тайцы открылась одной из первых в Ленинградской области, в 2002 году, в здании бывшей школы. За последние десять лет через инкубатор прошли более двухсот предпринимателей, выросших от новичков до опытных профессионалов.

- Все годы своего существования бизнес-инкубатор практически всегда был заполнен на 100 %, так как здесь находится большое количество площадей как для офисов, так и для небольших производств, - отметил Павел Лукин.

Здание было построено в 1957 году, последняя реконструкция производилась в 1972 году, а последние ремонтные работы – в 2004 году.

- Все бизнес центры для малого и среднего бизнеса должны соответствовать современным требованиям, иметь презентабельный внешний вид и привлекать не только резидентов инкубатора, но и их клиентов, - добавила Наталья Рудченко.

В 2018 году были завершены работы по проектированию реконструкции, подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу в Леноблэкспертизе, утверждена сметная стоимость проведения ремонтных работ с учетом современных требований, в том числе и приспособления здания для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По оценке экспертизы, сегодня в бизнес-инкубаторе отсутствует система вентиляции, необходимая для производственных помещений, в плохом состоянии находятся инженерные и электрические сети. На все здание площадью 2886 квадратных метров предусмотрено всего 16 киловатт.

За несколько месяцев перед началом реконструкции всех предпринимателей, которые сегодня арендуют площади в бизнес-инкубаторе, предупредили о необходимости временно найти себе новое помещение, многим из них помогли арендовать подходящие площади.

В рамках реконструкции бизнес-инкубатора запланирован ремонт инженерных сетей, кровли и фасада, отмостка и ремонт крылец, обустройство лифта и пандуса, утепление фасадов, монтаж системы освещения и видеонаблюдения, увеличение электрической мощности до 120 киловатт.

В рамках благоустройства прилегающей территории запланировано строительство парковки на 44 места, обустройство контейнерной площадки, площадки для отдыха, устройство газонов, посадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.

Общий объем финансирования работ составляет 131 065 тысяч рублей, из них 120 579 тысяч рублей – средства областного бюджета и 10 485 тысяч – районного бюджета.

Сегодня подрядчик – компания «Стройотделсервис» уже приступила к подготовительным работам. После окончания реконструкции, запланированной на 2022 год, в здании смогут разместиться не менее 56 субъектов малого и среднего бизнеса, будет открыто более 130 рабочих мест.

- Это хорошая цифра. После реконструкции гатчинский инкубатор станет единственной площадкой, которая будет соответствовать всем техническим требованиям для размещения производств. В инкубаторе можно будет открыть текстильное производство, мастерскую по ремонту и пошиву обуви, производство мебели и другие производственные предприятия. Производственный процесс всегда требует больших затрат, как финансовых, так и временных, но это более перспективно, чем торговля, и предполагает создание большего количества рабочих мест, - отметила Наталья Рудченко.

Павел Лукин подчеркнул, что бизнес-инкубатор является одной из важных составляющих инфраструктуры по поддержке малого и среднего бизнеса Гатчинского района.

- Для нас важно, чтобы предприниматели начинали свою деятельность в комфортных условиях и вносили вклад в развитие экономики Гатчинского района, - добавил Павел Лукин.