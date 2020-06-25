Гатчинцы голосуют!

На протяжении семи дней граждане могут сделать свой выбор в помещении для голосования на своем избирательном участке, на придомовой территории или проголосовать на дому. Для участников голосования соблюдаются все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня участковая избирательная комиссия № 376 города Гатчины, расположенная в помещении средней школы № 9, пригласила своих избирателей, проживающих в домах по улице Киргетова и проспекту 25 Октября, проголосовать в сквере около детской библиотеки. Хорошая погода и удачный выбор места для придомового голосования сделал процедуру удобной и комфортной. С 12 до 16 часов сюда активно шли избиратели, причем разных возрастов.

Например, Владислав впервые участвовал в голосовании, и посчитал это важным сделать одним из первых.

- Считаю важным высказать свое мнение по поводу предлагаемых поправок в основной закон государства. Хочу, чтобы оно было учтено, - сказал Владислав.

Следом за ним свой бюллетень опустила пенсионерка Надежда Николаевна

- Мы - рожденные в СССР, как же можно не прийти! В этом году голосование сделали очень удобным: нам понравилось голосовать на свежем воздухе, благо, погода позволяет. Вышел из дома – и сделал свой выбор. Для меня это важно, ходить далеко уже тяжело. И все меры предосторожности соблюдены – выдали маски, ручки, средства дезинфекции.

Голосование на придомовых территориях оказалось очень востребованным. За первые полчаса на участке № 376 проголосовали 20 человек. И народ активно подходил. Благо, в сквере соблюдать социальную дистанцию удобно.

Голосование для избирателей участка № 376 (проживающих в домах №2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 14, 15, 15а по ул. Киргетова и домах №33, 35, 35в, 37 по пр. 25 Октября) еще два дня, 26 и 27 июня, будет проходить в сквере около детской библиотеки с 12 до 16 часов. А 28 и 29 июня проголосовать на придомовой территории на ул. Радищева у дома № 10 смогут жители домов №8, 10 по ул. Радищева и домов №46, 48, 50 по ул. К. Маркса.

Елена Суралёва