Гатчинцы голосуют!

На
протяжении семи дней граждане могут сделать свой выбор в помещении для
голосования на своем избирательном участке, на придомовой территории или проголосовать
на дому. Для участников голосования соблюдаются
все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня
участковая избирательная комиссия № 376 города Гатчины, расположенная в
помещении средней школы № 9, пригласила своих избирателей, проживающих в домах
по улице Киргетова и проспекту 25 Октября, проголосовать в сквере около детской
библиотеки. Хорошая погода и удачный выбор места для придомового голосования
сделал процедуру удобной и комфортной. С 12 до 16 часов сюда активно шли
избиратели, причем разных возрастов.
Например,
Владислав впервые участвовал в голосовании, и посчитал это важным сделать одним
из первых.
- Считаю
важным высказать свое мнение по поводу предлагаемых поправок в основной закон
государства. Хочу, чтобы оно было учтено, - сказал Владислав.
Следом
за ним свой бюллетень опустила пенсионерка Надежда Николаевна
-
Мы - рожденные в СССР, как же можно не прийти! В этом году голосование сделали
очень удобным: нам понравилось голосовать на свежем воздухе, благо, погода
позволяет. Вышел из дома – и сделал свой выбор. Для меня это важно, ходить
далеко уже тяжело. И все меры предосторожности соблюдены – выдали маски, ручки,
средства дезинфекции.
Голосование
на придомовых территориях оказалось очень востребованным. За первые полчаса на
участке № 376 проголосовали 20 человек. И народ активно подходил. Благо, в
сквере соблюдать социальную дистанцию удобно.
Голосование
для избирателей участка № 376 (проживающих в домах №2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9,
11, 11а, 13, 14, 15, 15а по ул. Киргетова и домах №33, 35, 35в, 37 по пр. 25
Октября) еще два дня, 26 и 27 июня, будет проходить в сквере около детской
библиотеки с 12 до 16 часов. А 28 и 29 июня проголосовать на придомовой
территории на ул. Радищева у дома № 10 смогут жители домов №8, 10 по ул.
Радищева и домов №46, 48, 50 по ул. К. Маркса.
Елена
Суралёва