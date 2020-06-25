Лариса Пункина: «Голосование организовано со всеми мерами предосторожности»

- Голосование организовано со всеми мерами предосторожности: мне померили температуру, дали маску, посмотрели паспорт с расстояния 1,5 метра и бесконтактно выдали бюллетень. Так что переживать за безопасность во время голосования не нужно, - сообщила Лариса Максимовна. – Для меня чрезвычайно важно, что планируемые поправки устанавливают приоритет российского законодательства над международным, что закрепляется принцип целостности нашей страны, и никто не сможет претендовать на ее территорию. Для меня семья – мама, папа и дети, как и должно быть записано в Конституции России, а не родитель №1 и №2. Поправки о социальной защите граждан с ограниченными возможностями, о гарантиях оказания гражданам медицинской помощи, о регулярной индексации пенсий и о том, что русский является языком государствообразующего народа – все это я считаю необходимым включить в текст Конституции России.