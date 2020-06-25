Летний футбольный сезон стартовал, но с ограничениями

Мероприятие прошло с
соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Футболисты приняли
участие в трех конкурсах – удар по воротам на точность, обводка стоек и
жонглирование мячом. Каждый постарался доказать, что несмотря на длительную
паузу в тренировочном процессе, все то, чему их учили до этого, – не забыто.
В каждом конкурсе была
определена тройка призеров, после чего прошло несколько дружественных
тренировочных матчей. На церемонии награждения все участники получили памятные
призы и награды, а также приняли участие в фотосессии.