Летний футбольный сезон стартовал, но с ограничениями

Летний футбольный сезон стартовал, но с ограничениями

Районный спорткомитет совместно с Федерацией футбола Гатчинского района провел открытые тренировки на стадионе «Балтийский», посвященные Международному Дню детского футбола. Первыми открыли летний сезон юные футболисты Гатчинского района.

Рубрики : Спорт     25 Jun 2020

Мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Футболисты приняли участие в трех конкурсах – удар по воротам на точность, обводка стоек и жонглирование мячом. Каждый постарался доказать, что несмотря на длительную паузу в тренировочном процессе, все то, чему их учили до этого, – не забыто.

В каждом конкурсе была определена тройка призеров, после чего прошло несколько дружественных тренировочных матчей. На церемонии награждения все участники получили памятные призы и награды, а также приняли участие в фотосессии.  

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