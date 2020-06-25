Летний футбольный сезон стартовал, но с ограничениями

Мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Футболисты приняли участие в трех конкурсах – удар по воротам на точность, обводка стоек и жонглирование мячом. Каждый постарался доказать, что несмотря на длительную паузу в тренировочном процессе, все то, чему их учили до этого, – не забыто.

В каждом конкурсе была определена тройка призеров, после чего прошло несколько дружественных тренировочных матчей. На церемонии награждения все участники получили памятные призы и награды, а также приняли участие в фотосессии.