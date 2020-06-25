С 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции РФ

На территории Гатчины и
Гатчинского района организацией Общероссийского голосования занимается
Территориальная избирательная комиссия Гатчинского района, 116 постоянных
участковых избирательных комиссий и одна временная, расположенная в Гатчинской
КМБ.
С пятого июня начался
прием заявлений от граждан, зарегистрированных в других районах Ленинградской
области и регионах России для голосования по месту пребывания – в Гатчинском
районе. Вплоть до 21 июня прием заявлений вели две участковые комиссии в
Гатчине, по одной в Коммунаре, Сиверском, Вырице. С 16 июня к этому процессу
присоединились остальные участковые избирательные комиссии.
В участковых
избирательных комиссиях жители Гатчинского района могут оформить выездное
голосование на дому, которое стартует сегодня – 25 июня. Сделать это можно в
любой форме – с помощью письменного заявления, устного звонка по телефону или
через портал Госуслуг.
Также с 25 июня
начинается выездное голосование на придомовых территориях. О его проведении
жители будут оповещены заранее. В основном, оно будет проходить с 12.00 до
16.00.
Члены участковых комиссий
вплоть до 30 июня будут выезжать и в отдаленные населенные пункты, чтобы
провести голосование. С 25 по 30 июня можно будет проголосовать и внутри
помещений участковых избирательных комиссий с 16.00 до 20.00.
Более подробная
информация, включая графики работы участковых комиссий в определенные дни,
размещена на сайте Территориальной избирательной комиссии Гатчинского района
http://007.iklenobl.ru/.
Все участковые
избирательные комиссии будут оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора. Члены комиссий уже получили необходимый набор защитных масок,
перчаток, дезинфицирующих средств, а также защитные комбинезоны и шлемы для
проведения голосования на дому. Члены комиссий будут работать с соблюдением
социальной дистанции в 1,5 – 2 метра. Этой же дистанции должны придерживаться
избиратели, для этого на полу будет нанесена соответствующая разметка.
Участникам голосования будут выдаваться одноразовые ручки. В каждом помещении
для голосования оборудуют санитарную комнату, где можно будет помыть руки.
- Таким образом, мы гарантируем членам комиссий и нашим избирателям полную санитарную безопасность, - подчеркнула Ирина Смык.
В Единый день голосования участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00. Сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы некоторые участки разместить под открытым небом в шатрах, но все будет зависеть от погодных условий. Также решается вопрос о привлечении к работе участковых избирательных комиссий волонтеров и необходимости всем членам комиссий пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.