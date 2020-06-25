С 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции РФ

На территории Гатчины и Гатчинского района организацией Общероссийского голосования занимается Территориальная избирательная комиссия Гатчинского района, 116 постоянных участковых избирательных комиссий и одна временная, расположенная в Гатчинской КМБ.

С пятого июня начался прием заявлений от граждан, зарегистрированных в других районах Ленинградской области и регионах России для голосования по месту пребывания – в Гатчинском районе. Вплоть до 21 июня прием заявлений вели две участковые комиссии в Гатчине, по одной в Коммунаре, Сиверском, Вырице. С 16 июня к этому процессу присоединились остальные участковые избирательные комиссии.

В участковых избирательных комиссиях жители Гатчинского района могут оформить выездное голосование на дому, которое стартует сегодня – 25 июня. Сделать это можно в любой форме – с помощью письменного заявления, устного звонка по телефону или через портал Госуслуг.

Также с 25 июня начинается выездное голосование на придомовых территориях. О его проведении жители будут оповещены заранее. В основном, оно будет проходить с 12.00 до 16.00.

Члены участковых комиссий вплоть до 30 июня будут выезжать и в отдаленные населенные пункты, чтобы провести голосование. С 25 по 30 июня можно будет проголосовать и внутри помещений участковых избирательных комиссий с 16.00 до 20.00.

Более подробная информация, включая графики работы участковых комиссий в определенные дни, размещена на сайте Территориальной избирательной комиссии Гатчинского района http://007.iklenobl.ru/.

Все участковые избирательные комиссии будут оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Члены комиссий уже получили необходимый набор защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, а также защитные комбинезоны и шлемы для проведения голосования на дому. Члены комиссий будут работать с соблюдением социальной дистанции в 1,5 – 2 метра. Этой же дистанции должны придерживаться избиратели, для этого на полу будет нанесена соответствующая разметка. Участникам голосования будут выдаваться одноразовые ручки. В каждом помещении для голосования оборудуют санитарную комнату, где можно будет помыть руки.

- Таким образом, мы гарантируем членам комиссий и нашим избирателям полную санитарную безопасность, - подчеркнула Ирина Смык.

В Единый день голосования участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00. Сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы некоторые участки разместить под открытым небом в шатрах, но все будет зависеть от погодных условий. Также решается вопрос о привлечении к работе участковых избирательных комиссий волонтеров и необходимости всем членам комиссий пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.