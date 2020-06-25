Сущая правда о нашей жизни, или Что такое статистика?

Слово «статистика» происходит от латинского слова «status» (положение или состояние) и первоначально в буквальном смысле понималось как «государствоведение». Статистический учет велся еще в Древнем Риме, где проводились перепись населения и оценка их имущества для отнесения граждан к тому или иному классу или сословию. А в Древнем Китае первые переписи проходили еще во времена династии Чжоу (1122-204 годы до нашей эры).

В науку термин «статистика» был введен в употребление немецким ученым Готфридом Ахенваллем в 1746 году. Именно тогда название курса «Государствоведение» в университетах Германии было заменено на «Статистику». С тех пор статистика, как наука о массовых явлениях, является важным подспорьем в решении государственных и хозяйственных задач, позволяет отслеживать как положительные, так и отрицательные тенденции, вырабатывать стратегии развития.

Российская статистика также имеет многовековую историю. Еще в X-XII веках проводился сбор различных сведений. Во времена Петра I был введен учет цен на хлеб, проводились подворные переписи населения, регистрировались фабрики и заводы.

Императорским манифестом Александра I 25 июня 1811 года было создано статистическое отделение при министерстве полиции России, а в 1853 году, при государе Николае I, появились губернские статистические комитеты.

Отдел государственной статистики в Гатчине стал преемником первой в СССР опытной станции для механизированной обработки материалов учёта колхозов ЦСУ СССР, созданной в 1953 году. Располагалась опытная станция в Гатчине, ул. Горького, д. 18 а.

- Что самое главное в статистике? Каковы ее главные принципы?

- Официальная статистическая информация - это сводная документированная информация о количественной стороне социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессов в государстве, формируемая субъектами официального статистического учета в соответствии с официальной статистической методологией.

Для того чтобы сформировать эту информацию, ежегодно выполняется множество статистических работ с большим количеством показателей, проводятся сплошные и выборочные наблюдения. Сбор первичной статистической информации осуществляется только в целях получения сводных (агрегированных) статистических данных. Собранная информация не предназначена для использования в фискальных целях.

- Почему статистика важна для общества в целом и для каждого из нас?

- Официальная статистическая информация действительно важна не только для органов власти: в ней также нуждаются люди бизнеса, журналисты и рядовые граждане. К примеру, опираясь на результаты переписи населения формируются бюджеты всех уровней. Иначе говоря, от итогов переписи зависит сколько средств будет заложено на финансирование здравоохранения, образования, культуры.

- Насколько данные статистики доступны для обыкновенных граждан?

- Официальная статистическая информация доступна любому желающему (в рамках ограничений, связанных с конфиденциальностью). Она размещена на официальных сайтах территориальных органов федеральной службы государственной статистики. К примеру, постоянно обновляющиеся данные федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области можно найти на официальном сайте Петростата (http://petrostat.gks.ru/). В случае отсутствия интересующих сведений можно направить в Петростат запрос о получении необходимой информации.

- Многие считают статистику чем-то скучным, сухим, безжизненным. Так ли это?

- Для меня не так. Мне в этом смысле очень нравится высказывание писателя Г.И. Успенского из его произведении «Четверть лошади». Хочется привести его здесь полностью: «А между тем только ведь в этих-то толстых, скучных книгах и сказана цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли говорить человеческим языком, и нужно только раз получить интерес к этим дробям, нулям, нуликам, к этой вообще цифровой крупе, которою усеяны статистические книги и таблицы, так все они, вся эта крупа цифр начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни, т. е. начнет получать значение не мертвых и скучных знаков, а, напротив, значение самого разностороннейшего изображения жизни».

- Расскажите, пожалуйста, о людях, которые трудятся в отделе государственной статистики в Гатчине.

- В нашем отделе, в который входят и специалисты из Волосово, трудятся 18 штатных сотрудников, 12 из них работают непосредственно в Гатчине. Для проведения обследований, для подготовки и проведения переписей привлекаются дополнительные сотрудники.

У нас очень слаженный, дружный коллектив. Особенно хотелось бы отметить нескольких сотрудников, которые отдали отделу статистики очень много лет. Так, 1 июля 2020 года мы будет отмечать 50-летие непрерывной работы в нашем отделе Таисы Александровны Екимовой. С 1970 по 1991 она занимала инженерные должности, связанные с обработкой бухгалтерской и экономической информации заказчиков отдела. Сейчас Таиса Александровна ведет наблюдение и регистрацию изменений цен и тарифов.

С 1972 года в отделе непрерывно трудится Светлана Алексеевна Мелько. Она работала экономистом, старшим экономистом, заместителем начальника отдела. За высокие показатели в работе Светлана Алексеевна неоднократно поощрялась руководством Петростата и Росстата.

С 1989 года в нашем коллективе работает Наталья Евгеньевна Иванова. С 1990 года - Александр Сергеевич Лысак. В 1992 году в отдел были приняты Ирина Васильевна Маньковская и Татьяна Владимировна Тололина. Все эти специалисты зарекомендовали себя исполнительными, ответственными работниками и являются профессионалами своего дела.

За последние годы влились в наш коллектив и молодые специалисты. Это очень радует — есть кому передать знания и опыт.

- Какими качествами должен обладать человек, работающий в этой области знаний?

- У всех наших сотрудников — экономическое образование: это обязательно. С точки зрения личностных качеств, в нашей профессии ценятся высокая работоспособность, хорошая память, внимательность, развитое аналитическое мышление и логика, усидчивость и умение выполнять кропотливую работу, умение уделять внимание мелочам и аккуратность.

- Весной этого года наша страна столкнулась с пандемией коронавируса. Как ваш отдел переживает этот сложный период?

- Отдел государственной статистики в Гатчине продолжает свою работу, выполняя федеральный план статистических работ. Все специалисты находятся на своих рабочих местах. Мы работаем с большими объемами информации и большим количеством респондентов. У нас в Гатчинском районе, по состоянию на 1 апреля 2020 года, зарегистрировано 4637 организаций и более 7 тысяч индивидуальных предприятий. В связи с тем, что получаемая информация носит в большинстве случаев конфиденциальный характер, работать удаленно у нас нет возможности. Мы строго соблюдаем все санитарные нормы. Так как многие организации перешли на отчетность в электронном виде через специализированных операторов связи, контакты с респондентами сведены к минимуму.

- Как в этих условиях идет подготовка к Всероссийской переписи населения? Изменятся ли сроки ее проведения?

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции уже внесла коррективы в работу зарубежных статистиков. Так, например, изменены сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Киргизии. Росстат выступил с предложением о переносе сроков проведения переписи населения в нашей стране — они будут определены правительством России.

Напомню, основной этап переписи планировалось провести в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных и труднодоступных территориях должна была начаться с 1 апреля 2020 года, но принято решение о её переносе на более позднее время. Но а пока подготовка продолжается в соответствии с планом работ. В настоящее время в нашем отделе работают пять уполномоченных по вопросам переписи, которые занимаются подготовкой ВПН-2020. Трудятся частично удаленно - программное обеспечение Автоматизированной системы Всероссийской переписи населения позволяет работать в офлайн-режиме, например, с картографическим материалом.

- Очередная Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате.

- Действительно, предстоящая перепись впервые пройдет с применением планшетных компьютеров, что существенно повысит скорость сбора и обработки информации о населении. То есть переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, а с планшетами. Также предусмотрено внедрение совершенно нового способа сбора данных о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на портале Госуслуг. Все полученные данные будут обработаны на специальной цифровой аналитической платформе.

- Галина Юрьевна, давайте еще раз напомним нашим читателям о важности участия в предстоящей переписи населения.

- Всероссийская перепись населения даст объективные сведения о численности и структуре населения, его распределении по территории России, национальном и языковом составе населения, его образовательном уровне. Итоги Всероссийской переписи войдут в состав Всемирной переписи населения раунда 2020 года.

Напомню еще раз, что перепись - это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования. От того, сколько людей живет в том или ином городе, районе, субъекте Российской Федерации, зависит объем средств из бюджета, выделяемых на строительство детских садов, школ, больниц и поликлиник, на развитие транспортной инфраструктуры.

Перепись - это наша история, её результаты адресованы не только нам, но и нашим потомкам.

- Галина Юрьевна, благодарю Вас за беседу. Мы желаем Вам и Вашим коллегам здоровья и радости, а также самых верных данных и добрых отзывчивых людей на вашем профессиональном пути!



