Сущая правда о нашей жизни, или Что такое статистика?

Слово «статистика» происходит от латинского слова
«status» (положение или состояние) и первоначально в буквальном смысле
понималось как «государствоведение». Статистический учет велся еще в Древнем
Риме, где проводились перепись населения и оценка их имущества для отнесения
граждан к тому или иному классу или сословию. А в Древнем Китае первые переписи
проходили еще во времена династии Чжоу (1122-204 годы до нашей эры).
В науку термин «статистика» был введен в употребление
немецким ученым Готфридом Ахенваллем в 1746 году. Именно тогда название курса
«Государствоведение» в университетах Германии было заменено на «Статистику». С
тех пор статистика, как наука о массовых явлениях, является важным подспорьем в
решении государственных и хозяйственных задач, позволяет отслеживать как
положительные, так и отрицательные тенденции, вырабатывать стратегии развития.
Российская статистика также имеет многовековую
историю. Еще в X-XII веках проводился сбор различных сведений. Во времена Петра
I был введен учет цен на хлеб, проводились подворные переписи населения,
регистрировались фабрики и заводы.
Императорским манифестом Александра I 25 июня 1811
года было создано статистическое отделение при министерстве полиции России, а в
1853 году, при государе Николае I, появились губернские статистические
комитеты.
Отдел государственной статистики в Гатчине стал
преемником первой в СССР опытной станции для механизированной обработки
материалов учёта колхозов ЦСУ СССР, созданной в 1953 году. Располагалась
опытная станция в Гатчине, ул. Горького, д. 18 а.
- Что самое главное в статистике? Каковы
ее главные принципы?
- Официальная статистическая информация - это сводная
документированная информация о количественной стороне социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессов в государстве,
формируемая субъектами официального статистического учета в соответствии с
официальной статистической методологией.
Для того чтобы сформировать эту информацию, ежегодно
выполняется множество статистических работ с большим количеством показателей,
проводятся сплошные и выборочные наблюдения. Сбор первичной статистической
информации осуществляется только в целях получения сводных (агрегированных)
статистических данных. Собранная информация не предназначена для использования
в фискальных целях.
- Почему статистика важна для общества в
целом и для каждого из нас?
- Официальная статистическая информация действительно
важна не только для органов власти: в ней также нуждаются люди бизнеса,
журналисты и рядовые граждане. К примеру, опираясь на результаты переписи
населения формируются бюджеты всех уровней. Иначе говоря, от итогов переписи
зависит сколько средств будет заложено на финансирование здравоохранения,
образования, культуры.
- Насколько данные статистики доступны для
обыкновенных граждан?
- Официальная статистическая информация доступна
любому желающему (в рамках ограничений, связанных с конфиденциальностью). Она
размещена на официальных сайтах территориальных органов федеральной службы
государственной статистики. К примеру, постоянно обновляющиеся данные
федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области можно найти на официальном сайте Петростата
(http://petrostat.gks.ru/). В случае отсутствия интересующих сведений можно
направить в Петростат запрос о получении необходимой информации.
- Многие считают статистику чем-то
скучным, сухим, безжизненным. Так ли это?
- Для меня не так. Мне в этом смысле очень нравится
высказывание писателя Г.И. Успенского из его произведении «Четверть лошади».
Хочется привести его здесь полностью: «А между тем только ведь в этих-то
толстых, скучных книгах и сказана цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о
которой мы совершенно отвыкли говорить человеческим языком, и нужно только раз
получить интерес к этим дробям, нулям, нуликам, к этой вообще цифровой крупе,
которою усеяны статистические книги и таблицы, так все они, вся эта крупа цифр
начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни,
т. е. начнет получать значение не мертвых и скучных знаков, а, напротив,
значение самого разностороннейшего изображения жизни».
- Расскажите, пожалуйста, о людях, которые
трудятся в отделе государственной статистики в Гатчине.
- В нашем отделе, в который входят и специалисты из
Волосово, трудятся 18 штатных сотрудников, 12 из них работают непосредственно в
Гатчине. Для проведения обследований, для подготовки и проведения переписей
привлекаются дополнительные сотрудники.
У нас очень слаженный, дружный коллектив. Особенно
хотелось бы отметить нескольких сотрудников, которые отдали отделу статистики
очень много лет. Так, 1 июля 2020 года мы будет отмечать 50-летие непрерывной
работы в нашем отделе Таисы Александровны Екимовой. С 1970 по
1991 она занимала инженерные должности, связанные с обработкой бухгалтерской и
экономической информации заказчиков отдела. Сейчас Таиса Александровна ведет
наблюдение и регистрацию изменений цен и тарифов.
С 1972 года в отделе непрерывно трудится Светлана
Алексеевна Мелько. Она работала экономистом, старшим экономистом,
заместителем начальника отдела. За высокие показатели в работе Светлана
Алексеевна неоднократно поощрялась руководством Петростата и Росстата.
С 1989 года в нашем коллективе работает Наталья
Евгеньевна Иванова. С 1990 года - Александр Сергеевич Лысак.
В 1992 году в отдел были приняты Ирина Васильевна Маньковская и Татьяна
Владимировна Тололина. Все эти специалисты зарекомендовали себя
исполнительными, ответственными работниками и являются профессионалами своего
дела.
За последние годы влились в наш коллектив и молодые
специалисты. Это очень радует — есть кому передать знания и опыт.
- Какими качествами должен обладать
человек, работающий в этой области знаний?
- У всех наших сотрудников — экономическое образование:
это обязательно. С точки зрения личностных качеств, в нашей профессии ценятся
высокая работоспособность, хорошая память, внимательность, развитое
аналитическое мышление и логика, усидчивость и умение выполнять кропотливую
работу, умение уделять внимание мелочам и аккуратность.
- Весной этого года наша страна
столкнулась с пандемией коронавируса. Как ваш отдел переживает этот сложный
период?
- Отдел государственной статистики в Гатчине
продолжает свою работу, выполняя федеральный план статистических работ. Все
специалисты находятся на своих рабочих местах. Мы работаем с большими объемами
информации и большим количеством респондентов. У нас в Гатчинском районе, по
состоянию на 1 апреля 2020 года, зарегистрировано 4637 организаций и более 7
тысяч индивидуальных предприятий. В связи с тем, что получаемая информация
носит в большинстве случаев конфиденциальный характер, работать удаленно у нас
нет возможности. Мы строго соблюдаем все санитарные нормы. Так как многие
организации перешли на отчетность в электронном виде через специализированных
операторов связи, контакты с респондентами сведены к минимуму.
- Как в этих условиях идет подготовка к
Всероссийской переписи населения? Изменятся ли сроки ее проведения?
- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
уже внесла коррективы в работу зарубежных статистиков. Так, например, изменены
сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Киргизии. Росстат
выступил с предложением о переносе сроков проведения переписи населения в нашей
стране — они будут определены правительством России.
Напомню, основной этап переписи планировалось провести
в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных и труднодоступных территориях должна
была начаться с 1 апреля 2020 года, но принято решение о её переносе на более
позднее время. Но а пока подготовка продолжается в соответствии с планом работ.
В настоящее время в нашем отделе работают пять уполномоченных по вопросам
переписи, которые занимаются подготовкой ВПН-2020. Трудятся частично удаленно -
программное обеспечение Автоматизированной системы Всероссийской переписи
населения позволяет работать в офлайн-режиме, например, с картографическим
материалом.
- Очередная Всероссийская перепись
населения впервые будет проходить в цифровом формате.
- Действительно, предстоящая перепись впервые пройдет
с применением планшетных компьютеров, что существенно повысит скорость сбора и
обработки информации о населении. То есть переписчики пойдут уже не с бумажными
переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных,
а с планшетами. Также предусмотрено внедрение совершенно нового способа сбора
данных о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на
портале Госуслуг. Все полученные данные будут обработаны на специальной
цифровой аналитической платформе.
- Галина Юрьевна, давайте еще раз напомним
нашим читателям о важности участия в предстоящей переписи населения.
- Всероссийская перепись населения даст объективные
сведения о численности и структуре населения, его распределении по территории России,
национальном и языковом составе населения, его образовательном уровне. Итоги
Всероссийской переписи войдут в состав Всемирной переписи населения раунда 2020
года.
Напомню еще раз, что перепись - это не только
статистический итог, но и инструмент экономического и социального
прогнозирования. От того, сколько людей живет в том или ином городе, районе,
субъекте Российской Федерации, зависит объем средств из бюджета, выделяемых на
строительство детских садов, школ, больниц и поликлиник, на развитие транспортной
инфраструктуры.
Перепись - это наша история, её результаты адресованы
не только нам, но и нашим потомкам.
- Галина Юрьевна, благодарю Вас за беседу.
Мы желаем Вам и Вашим коллегам здоровья и радости, а также самых верных данных
и добрых отзывчивых людей на вашем профессиональном пути!