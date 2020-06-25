В Гатчинском районе осталось 133 активных COVID-пациента

Таким образом, по данным Роспотребнадзора по Ленинградской области, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 133 человека. В том числе 15 человек выявлены за два минувших дня. Выздоровели за этот период 56 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 25 июня коронавирусная инфекция диагностирована у 4170 человек, 3688 выздоровели, 27 умерли. За минувшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 538 человек (выздоровели 511),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровели 85),

- п. Сиверский – 88 человек (выздоровели 80),

- г. Коммунар – 73 человека (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 38 человек (выздоровели 29),

- д. Лампово, Дружная Горка – по 23 человека,

- д. Малое Верево, Пудость – по 20 человек,

- д. Сяськелево – 15 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги, п. Терволово – 13 человек,

- п. Елизаветино, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское, д. Малые Колпаны – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, Новый Учхоз, д. Мыза-Ивановка, д. Покровская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Старосиверская, Дружноселье – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская, Вайя - по 1 человеку.