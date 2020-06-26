Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

В целом по району на 26 июня общее число зарегистрированных в COVID-пациентов достигло 1357 человек, выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1215 человека, умерли 9 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 26 июня коронавирусная инфекция диагностирована у 4220 человек, 3725 выздоровели, 27 умерли. За минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заболевания.

Вчера на заседании правительства Ленинградской области с докладом по мерам противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выступила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк. Она отметила, что средний темп прироста за последние 7 дней составил 1,3% - этот показатель ниже, чем по России. Однако увеличивается число внебольничных пневмоний. Темпы прироста остаются тревожными – 6284 случаев, то есть 359 на 100 тысяч человек населения. Это выше на 8%, чем в прошлом году, и на 65% по сравнению с многолетним уровнем. Внебольничная пневмония выявляется у 40% пациентов с коронавирусом, у 34% – симптомы острых респираторных инфекций, у 26% – симптомы вовсе не проявляются.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+3)

- Сиверский (+1)

- Холоповицы (+1)

- Малое Верево (+1)

- Малые Колпаны (+2)

- Новый Учхоз (+1)

- Новый Свет (+1)

- Сяськелево (+1)

- Дружная Горка (+2)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 541 человек (выздоровели 518),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровели 85),

- п. Сиверский – 89 человек (выздоровели 80),

- г. Коммунар – 73 человека (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 48 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 38 человек (выздоровели 29),

- Дружная Горка – 25 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 23 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 21 человек (выздоровели 12),

- п. Пудость – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пудомяги, п. Терволово – 13 человек,

- п. Елизаветино, д. Большие Колпаны, д. Малые Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, Новый Учхоз – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, д. Мыза-Ивановка, д. Покровская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Старосиверская, Дружноселье – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное, д. Холоповицы – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, Карташевская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская, Вайя - по 1 человеку.