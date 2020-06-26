В чём «соль»?

- Елена Николаевна, что такое «соль»?
- Это некое химическое соединение – синтетический
наркотик, компоненты которого не всегда идентифицируются. Химический состав
постоянно меняется. Действие схоже с амфетамином, кокаином, первитином,
эфедрином. Отличительная особенность солей – быстрое действие и моментальное
привыкание.
- Как он воздействует на организм?
- Наркотик оказывает необратимое влияние на головной
мозг, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. При систематическом
употреблении поражаются и другие внутренние органы. При длительном применении
соли человек стремительно теряет вес, «иссушивается», кожа покрывается язвами.
Из-за сильнейшего токсического действия поражается сердце и сосуды – многие
солевые наркоманы погибают от сердечной недостаточности.
- Можно ли определить признаки опьянения
от соли?
- Есть характерная симптоматическая картина, которую
следует знать родственникам зависимого и самому наркоману. Это ощущение сухости
во рту, которую не утоляет даже обильное питье; покраснение глаз, прожилки на
глазном яблоке становятся видимыми. Учащенное сердцебиение, сопровождающееся
аритмией. Приступы тошноты, а затем рвоты. Скачки давления, гипертензия.
Судороги, мускульные подергивания, миоспазмы – непроизвольные сокращения мышц.
- Каковы последствия употребления солей?
- Соли очень пагубно сказываются на нервной системе.
Синтетические наркотики, как и любые другие, прежде всего воздействуют на
интеллект человека и его способность мыслить. Практически уже через два месяца
про солевого наркомана можно говорить, что интеллект у него полностью
отсутствует. Происходит стремительная деградация личности – человек просто
перестает понимать, чего от него хотят.
Наблюдается расстройство внимания: солевые наркоманы
не способны сосредоточиться на выполнении какого-либо одного дела; многие из
них утрачивают способность читать. Нарушается память: человек не может
вспомнить, что делал несколько часов назад. Появляется чрезмерная
раздражительность. Наркомана преследует бессонница. Зависимые неспособны
адекватно оценивать свои действия: они резко отрицают факт зависимости и
уверяют, что могут в любой момент бросить принимать соль. У солевых наркоманов
развиваются различные параноидные синдромы: подозрительность, поиск скрытой
угрозы и заговора; они боятся собственной тени. Также распространен синдром,
получивший название «поискунчик»: наркоман убеждает себя, что потерял какую-то
очень важную вещь и в ее поисках переворачивает весь дом.
- Солевая наркомания поддается лечению?
- Врачи в стационарах говорят, что зависимость от
солей сродни героиновой. Хотя по своему действию они противоположны – героин
относится к опиатам (успокаивающее вещество), а соли – психостимуляторы
(возбуждающее вещество), но по мощности воздействия и скорости формирования
зависимости эти наркотики сходны.
Однако механизмы действия героина, кокаина, амфетамина
известны, и пациенту можно помочь. При приеме солей ситуация обстоит иначе.
Каким было химическое соединение, поступившее в организм человека, неизвестно.
Традиционная схема дезинтоксикации может просто не сработать, и даже после
непродолжительного приема солей наркомана невозможно будет спасти.
- Среди ваших пациентов в каком возрасте
больше солевых наркоманов?
- В основном, это молодежь лет 20-30. Подростков не
так много, но есть и 16-17-летние. Встречаются и взрослые люди 30-40 лет. Эти
приходят сами, когда уже совсем сил нет. Вообще, солевые наркоманы очень плохо
идут на контакт: соли – психостимуляторы – приводят к тому, что до зависимых
уже не достучаться.
- Много у вас наркозависимых на учете?
- На учете состоит более 500 человек (включая и
солевых наркоманов), но несовершеннолетних среди них нет. Сейчас решается
вопрос о 17-летнем подростке, который замечен в употреблении солей,
амфетаминов, каннабиноидов и опиатов – бессистемно принимает все наркотики
подряд. Вообще, несовершеннолетних к нам привозят регулярно, и преобладают,
конечно, дети из неблагополучных семей.
- Как определяется, употребляет человек
соль или нет?
- Мы берем предварительный анализ мочи, и, если тест в
нашей лаборатории положительный, отправляем в Петербург для подтверждения. Это
обязательно.
Вообще, чтобы поставить наркозависимого на учет, его
надо госпитализировать. Установить зависимость. Пациент наблюдается в
стационаре, проводится психологическое обследование. По одному анализу диагноз
не ставится. Но, как правило, системные наркоманы себя проявляют.
Если вместе с подростками наркотик употребляет
взрослый, то это уже уголовная статья – вовлечение несовершеннолетних.
- Что бы вы посоветовали родителям,
подозревающим своего ребенка в употреблении наркотиков?
- Надо обязательно привести его к нам. Мы найдем
способ уговорить лечиться. Со стационарами пока проблематично – почти все
закрыты на карантин. Но мы назначаем амбулаторное лечение. Сейчас родители уже
перестали бояться диспансера и приводят к нам детей. Тут надо понимать, что на
первой отрицательной пробе успокаиваться нельзя – необходимо перепроверять.
- Есть шанс избавиться от солевой
зависимости?
- Все зависит от конкретного человека. Есть такие, кто
один раз побывал в стационаре – и дальше живет нормально. Избавляется, как
правило, тот, кто хочет избавиться. У кого еще нет стажа, но есть за что
бороться, семья есть. Кому нечего терять – заканчивают тюрьмой. Выходят на
свободу – и все начинается по новой.