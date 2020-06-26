В чём «соль»?

- Елена Николаевна, что такое «соль»?

- Это некое химическое соединение – синтетический наркотик, компоненты которого не всегда идентифицируются. Химический состав постоянно меняется. Действие схоже с амфетамином, кокаином, первитином, эфедрином. Отличительная особенность солей – быстрое действие и моментальное привыкание.

- Как он воздействует на организм?

- Наркотик оказывает необратимое влияние на головной мозг, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. При систематическом употреблении поражаются и другие внутренние органы. При длительном применении соли человек стремительно теряет вес, «иссушивается», кожа покрывается язвами. Из-за сильнейшего токсического действия поражается сердце и сосуды – многие солевые наркоманы погибают от сердечной недостаточности.

- Можно ли определить признаки опьянения от соли?

- Есть характерная симптоматическая картина, которую следует знать родственникам зависимого и самому наркоману. Это ощущение сухости во рту, которую не утоляет даже обильное питье; покраснение глаз, прожилки на глазном яблоке становятся видимыми. Учащенное сердцебиение, сопровождающееся аритмией. Приступы тошноты, а затем рвоты. Скачки давления, гипертензия. Судороги, мускульные подергивания, миоспазмы – непроизвольные сокращения мышц.

- Каковы последствия употребления солей?

- Соли очень пагубно сказываются на нервной системе. Синтетические наркотики, как и любые другие, прежде всего воздействуют на интеллект человека и его способность мыслить. Практически уже через два месяца про солевого наркомана можно говорить, что интеллект у него полностью отсутствует. Происходит стремительная деградация личности – человек просто перестает понимать, чего от него хотят.

Наблюдается расстройство внимания: солевые наркоманы не способны сосредоточиться на выполнении какого-либо одного дела; многие из них утрачивают способность читать. Нарушается память: человек не может вспомнить, что делал несколько часов назад. Появляется чрезмерная раздражительность. Наркомана преследует бессонница. Зависимые неспособны адекватно оценивать свои действия: они резко отрицают факт зависимости и уверяют, что могут в любой момент бросить принимать соль. У солевых наркоманов развиваются различные параноидные синдромы: подозрительность, поиск скрытой угрозы и заговора; они боятся собственной тени. Также распространен синдром, получивший название «поискунчик»: наркоман убеждает себя, что потерял какую-то очень важную вещь и в ее поисках переворачивает весь дом.

- Солевая наркомания поддается лечению?

- Врачи в стационарах говорят, что зависимость от солей сродни героиновой. Хотя по своему действию они противоположны – героин относится к опиатам (успокаивающее вещество), а соли – психостимуляторы (возбуждающее вещество), но по мощности воздействия и скорости формирования зависимости эти наркотики сходны.

Однако механизмы действия героина, кокаина, амфетамина известны, и пациенту можно помочь. При приеме солей ситуация обстоит иначе. Каким было химическое соединение, поступившее в организм человека, неизвестно. Традиционная схема дезинтоксикации может просто не сработать, и даже после непродолжительного приема солей наркомана невозможно будет спасти.

- Среди ваших пациентов в каком возрасте больше солевых наркоманов?

- В основном, это молодежь лет 20-30. Подростков не так много, но есть и 16-17-летние. Встречаются и взрослые люди 30-40 лет. Эти приходят сами, когда уже совсем сил нет. Вообще, солевые наркоманы очень плохо идут на контакт: соли – психостимуляторы – приводят к тому, что до зависимых уже не достучаться.

- Много у вас наркозависимых на учете?

- На учете состоит более 500 человек (включая и солевых наркоманов), но несовершеннолетних среди них нет. Сейчас решается вопрос о 17-летнем подростке, который замечен в употреблении солей, амфетаминов, каннабиноидов и опиатов – бессистемно принимает все наркотики подряд. Вообще, несовершеннолетних к нам привозят регулярно, и преобладают, конечно, дети из неблагополучных семей.

- Как определяется, употребляет человек соль или нет?

- Мы берем предварительный анализ мочи, и, если тест в нашей лаборатории положительный, отправляем в Петербург для подтверждения. Это обязательно.

Вообще, чтобы поставить наркозависимого на учет, его надо госпитализировать. Установить зависимость. Пациент наблюдается в стационаре, проводится психологическое обследование. По одному анализу диагноз не ставится. Но, как правило, системные наркоманы себя проявляют.

Если вместе с подростками наркотик употребляет взрослый, то это уже уголовная статья – вовлечение несовершеннолетних.

- Что бы вы посоветовали родителям, подозревающим своего ребенка в употреблении наркотиков?

- Надо обязательно привести его к нам. Мы найдем способ уговорить лечиться. Со стационарами пока проблематично – почти все закрыты на карантин. Но мы назначаем амбулаторное лечение. Сейчас родители уже перестали бояться диспансера и приводят к нам детей. Тут надо понимать, что на первой отрицательной пробе успокаиваться нельзя – необходимо перепроверять.

- Есть шанс избавиться от солевой зависимости?

- Все зависит от конкретного человека. Есть такие, кто один раз побывал в стационаре – и дальше живет нормально. Избавляется, как правило, тот, кто хочет избавиться. У кого еще нет стажа, но есть за что бороться, семья есть. Кому нечего терять – заканчивают тюрьмой. Выходят на свободу – и все начинается по новой.