Дворцовый парк в Гатчине откроется для посещения 2 июля

В пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что в целях безопасности для посещения парка вводится ряд требований.
Во-первых, вводится контроль численности посетителей, для этого устанавливаем вход по бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у типографии на пр. 25 Октября.
Во-вторых, изменяются
часы работы парка. Гатчинский
парк будет открыт ежедневно с 10.00 до
20.00, вход — до 19.00.
При посещении парка необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. А с признаками ОРВИ рекомендуют воздержитесь от прогулки.