Дворцовый парк в Гатчине откроется для посещения 2 июля

В пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что в целях безопасности для посещения парка вводится ряд требований.

Во-первых, вводится контроль численности посетителей, для этого устанавливаем вход по бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у типографии на пр. 25 Октября.