Дворцовый парк в Гатчине откроется для посещения 2 июля

Дворцовый парк в Гатчине откроется для посещения 2 июля

Гатчинцы и гости города со 2 июля смогут вновь совершать прогулки по Дворцовому парку.

Рубрики : Общество     27 Jun 2020

В пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что в целях безопасности для посещения парка вводится ряд требований.

Во-первых, вводится контроль численности посетителей, для этого устанавливаем вход по бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у типографии на пр. 25 Октября.

Во-вторых, изменяются часы работы парка. Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, вход — до 19.00.
При посещении парка необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. А с признаками ОРВИ рекомендуют воздержитесь от прогулки.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+