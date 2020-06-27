Голосование: безопасность гарантирована

Голосование: безопасность гарантирована

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим оценила организацию работы избирательных участков, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ, в поселке Сиверский.

Рубрики : Выборы     27 Jun 2020

В ходе рабочей поездки она посетила избирательные участки, расположенные в кино-культурном центре «Юбилейный». Сегодня там продолжается голосование, организованное с соблюдением всех санитарных норм. Избиратели голосуют в защитных масках и перчатках, используя одноразовые ручки.

- С 25 июня в Гатчинском районе открылись 117 избирательных участков. Сегодня мы убедились, что комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, проводится термометрия и организована социальная дистанция. Голосование проводится в соответствии с требованиями и рекомендациями ЦИКа и Роспотребнадзора, - отметила Людмила Нещадим.

За соблюдением безопасности и легитимности голосования на всех избирательных участках наблюдают волонтеры Конституции и наблюдатели от общественных движений. 

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района

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