В Таицком поселении активно голосуют!

В пятницу, 26 июня,
придомовое голосование было организовано на улице Красногвардейской. Председатель
участковой избирательной комиссии № 424 Наталья Лутченко рассказала, что
благодаря такому формату голосования в нем принимает участие большое количество
пожилых людей, которым проще выйти во двор в удобное для них время, чем
добираться до стационарного помещения для голосования.
- В первый день
голосования, 25 июня, в придомовом голосовании приняли участие более ста
человек, - сказала она.
Также в четверг в голосовании приняли
участие глава местной администрации Ирина Львович, председатель Совета
ветеранов Людмила Ашмарина, депутат поселения Елена Никонова и многие другие.
Выездное придомовое голосование работает
ежедневно с 12.00 до 16.00. Если количество желающих проголосовать больше, то
члены комиссии могут задержаться. Что касается тех, кто будет голосовать по
открепительному талону, то они смогут сделать это в день Общероссийской
голосования - 1 июля.
Выездное голосование
проходит по тем же правилам, что и внутри помещения на территории избирательных
участков. Члены избирательных комиссий и независимые наблюдатели работают в
масках и перчатках. Каждому избирателю сначала предлагают обработать руки
дезинфицирующим раствором, надеть перчатки и защитную маску, затем предъявить
паспорт, поставить подпись в адресном списке напротив своей фамилии, выполнить
свой гражданский долг, поставив соответствующую галочку в бюллетене, а затем
опустить его в опломбированный ящик.
Первыми на избирательный
участок на улице Красногвардейской пришли жительницы соседнего дома. Валентина
Васильевна Адамян рассказала, что решила принять участие в голосовании, чтобы
поддержать улучшение качества жизни пенсионеров. О поправках узнала из
информационных листовок, изданных перед началом голосования, газет и телевидения.
Придомовой способ голосования для Валентины Васильевны – удобный, а организацию
всего процесса она оценила на «отлично».
С ней полностью согласна
соседка – настоящая патриотка России Мария Васильевна Палий.
- Всегда буду
поддерживать Путина. Все поправки прочитала, полностью с ними согласна.
Благодарю за то, что можно проголосовать прямо во дворе, так очень удобно, -
сказала Мария Васильевна.
Параллельно с выездным проходит
голосование в здании администрации Таицкого поселения, где до 30 июня открыты
сразу три участковых избирательных комиссии. Выездные голосования также проходят
в других населенных пунктах поселения – деревнях Александровка, Тихвинка,
Истинка. Об их проведении местные власти оповещают население с помощью
общественных активистов и старост, расклеивают объявления на подъездах.
Глава администрации Таицкого поселения
Ирина Львович рассказала, что в день Общероссийского голосования – первого июля
участковая избирательная комиссия № 423 будет работать в Таицкой школе, № 424 –
в Таицком культурно-досуговом центре, № 425 – в социально-диаконическом центре.
Ирина ХРУСТАЛЁВА