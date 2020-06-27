В Таицком поселении активно голосуют!

В пятницу, 26 июня, придомовое голосование было организовано на улице Красногвардейской. Председатель участковой избирательной комиссии № 424 Наталья Лутченко рассказала, что благодаря такому формату голосования в нем принимает участие большое количество пожилых людей, которым проще выйти во двор в удобное для них время, чем добираться до стационарного помещения для голосования.

- В первый день голосования, 25 июня, в придомовом голосовании приняли участие более ста человек, - сказала она.

Также в четверг в голосовании приняли участие глава местной администрации Ирина Львович, председатель Совета ветеранов Людмила Ашмарина, депутат поселения Елена Никонова и многие другие.

Выездное придомовое голосование работает ежедневно с 12.00 до 16.00. Если количество желающих проголосовать больше, то члены комиссии могут задержаться. Что касается тех, кто будет голосовать по открепительному талону, то они смогут сделать это в день Общероссийской голосования - 1 июля.

Выездное голосование проходит по тем же правилам, что и внутри помещения на территории избирательных участков. Члены избирательных комиссий и независимые наблюдатели работают в масках и перчатках. Каждому избирателю сначала предлагают обработать руки дезинфицирующим раствором, надеть перчатки и защитную маску, затем предъявить паспорт, поставить подпись в адресном списке напротив своей фамилии, выполнить свой гражданский долг, поставив соответствующую галочку в бюллетене, а затем опустить его в опломбированный ящик.

Первыми на избирательный участок на улице Красногвардейской пришли жительницы соседнего дома. Валентина Васильевна Адамян рассказала, что решила принять участие в голосовании, чтобы поддержать улучшение качества жизни пенсионеров. О поправках узнала из информационных листовок, изданных перед началом голосования, газет и телевидения. Придомовой способ голосования для Валентины Васильевны – удобный, а организацию всего процесса она оценила на «отлично».

С ней полностью согласна соседка – настоящая патриотка России Мария Васильевна Палий.

- Всегда буду поддерживать Путина. Все поправки прочитала, полностью с ними согласна. Благодарю за то, что можно проголосовать прямо во дворе, так очень удобно, - сказала Мария Васильевна.

Параллельно с выездным проходит голосование в здании администрации Таицкого поселения, где до 30 июня открыты сразу три участковых избирательных комиссии. Выездные голосования также проходят в других населенных пунктах поселения – деревнях Александровка, Тихвинка, Истинка. Об их проведении местные власти оповещают население с помощью общественных активистов и старост, расклеивают объявления на подъездах.

Глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович рассказала, что в день Общероссийского голосования – первого июля участковая избирательная комиссия № 423 будет работать в Таицкой школе, № 424 – в Таицком культурно-досуговом центре, № 425 – в социально-диаконическом центре.

Ирина ХРУСТАЛЁВА