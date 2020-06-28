Людмила Нещадим: «Важно, чтобы процесс голосования был безопасным»

Людмила Нещадим: «Важно, чтобы процесс голосования был безопасным»

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Рубрики : Выборы     28 Jun 2020

Людмила Николаевна проголосовала на избирательном участке в Больших Колпанах с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При входе на участок измерили температуру, выдали маску, перчатки и одноразовую ручку. С учётом социальной дистанции члены комиссии проверили документы и выдали бюллетень.

«Очень важно, чтобы в непростой эпидемической обстановке процесс голосования был безопасным, соблюдались все необходимые санитарные меры. Члены участковой избирательной комиссии проинструктированы, осведомлены обо всех требованиях и рекомендациях», - отметила Людмила Нещадим.

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