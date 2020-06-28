Людмила Нещадим: «Важно, чтобы процесс голосования был безопасным»

Людмила
Николаевна проголосовала на избирательном участке в Больших Колпанах с
соблюдением всех необходимых мер безопасности. При входе на участок измерили
температуру, выдали маску, перчатки и одноразовую ручку. С учётом социальной
дистанции члены комиссии проверили документы и выдали бюллетень.
«Очень
важно, чтобы в непростой эпидемической обстановке процесс голосования был
безопасным, соблюдались все необходимые санитарные меры. Члены участковой
избирательной комиссии проинструктированы, осведомлены обо всех требованиях и
рекомендациях», - отметила Людмила Нещадим.