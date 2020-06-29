45-летний петербуржец скончался под колесами поезда

28
июня в 21:18 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том,
что на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района электропоездом,
следующим со станции Санкт-Петербург-Псков, травмирован мужчина.
Сотрудниками
следственно-оперативной группы транспортной полиции, прибывшими на место
происшествия, установлена личность мужчины. Ему 45 лет, петербуржец. Он
переходил железнодорожные пути перед движущимся электропоездом,
В
настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и
выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники
транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования
граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил
безопасности при нахождении в зоне движения поезда.
Уважаемые
граждане, оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните,
что железная дорога зона повышенной опасности!
Каждый
должен знать и соблюдать правила личной безопасности, особенно дети!
Правила
строго запрещают:
- передвигаться
по полотну железной дороги;
- выскакивать
на пути перед двигающимся составом;
- проходить
железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;
- пролазить
под стоящими вагонами;
- переходить
через сцепки между вагонами;
- ездить
на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;
- подыматься
на опоры, которые находятся под электричеством;
- находиться
в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;
- дотрагиваться
до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;
- проходить
очень близко вдоль рельс;
- передвигаться
через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли
состав с другой стороны;
- пересекать
переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;
- перемещаться
по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован. Переходить
допускается только там, где есть настил и расположен указатель «Переход через
пути» и лишь в том случае, если отсутствует движущийся поезд.
Уважаемые
граждане! Помните данные рекомендации. Берегите себя и своих близких.
Показывайте положительный пример, выполняя все правила, находясь на территории
железной дороги.