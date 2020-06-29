45-летний петербуржец скончался под колесами поезда

28 июня в 21:18 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района электропоездом, следующим со станции Санкт-Петербург-Псков, травмирован мужчина.

Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции, прибывшими на место происшествия, установлена личность мужчины. Ему 45 лет, петербуржец. Он переходил железнодорожные пути перед движущимся электропоездом, сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Уважаемые граждане, оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!

Каждый должен знать и соблюдать правила личной безопасности, особенно дети!

Правила строго запрещают:

- передвигаться по полотну железной дороги;

- выскакивать на пути перед двигающимся составом;

- проходить железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;

- пролазить под стоящими вагонами;

- переходить через сцепки между вагонами;

- ездить на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;

- подыматься на опоры, которые находятся под электричеством;

- находиться в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;

- дотрагиваться до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;

- проходить очень близко вдоль рельс;

- передвигаться через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли состав с другой стороны;

- пересекать переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;

- перемещаться по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован. Переходить допускается только там, где есть настил и расположен указатель «Переход через пути» и лишь в том случае, если отсутствует движущийся поезд.

Уважаемые граждане! Помните данные рекомендации. Берегите себя и своих близких. Показывайте положительный пример, выполняя все правила, находясь на территории железной дороги.



