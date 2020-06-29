Анатолий Титов принимает поздравления и делится воспоминаниями

В его памяти хранится много интересных воспоминаний, связанных с годами службы в Гатчинском ВВМИРТУ. Два года назад Анатолий Константинович Титов стал героем публикации «Гатчинской правды» «Как гатчинские гардемарины во дворце жили», написанной с презентации выставки, открывшейся в Гатчинском дворце-музее. Выставка посвящена послевоенному времени, когда в здании дворца располагались военно-морские училища.

Анатолий Титов прибыл в Гатчину старшим лейтенантом. Ему было 26 лет. С молодой супругой они жили в деревянном доме на ул. Володарского в коммунальной квартире.

В те годы начальником училища в Гатчине был Михаил Александрович Крупский - фигура очень весомая на флоте. Инженер-вице-адмирал, профессор Михаил Крупский известен как руководитель нескольких военно-морских учебных заведений, которые воспитали не одну тысячу высококлассных специалистов для отечественного Военно-морского флота. К тому же Михаил Крупский учился в Гатчинском Реальном училище (ныне школа №4), и был племянником Надежды Крупской, супруги Владимира Ленина.

Училище располагалось в Гатчинском дворце. Окна кабинета начальника училища выходили на дворцовую площадь, и картина, как вспоминает Анатолий Константинович, открывалась перед дворцом плачевная. С одной стороны – свалка, с другой – развалины. После войны - ни клумб, ни деревьев. Только липовая аллея вдоль дороги сохранилась. Узнав, что Титов разбирается в садоводстве (у родителей был большой сад, и к труду он был приучен с малолетства), Михаил Александрович Крупский обратился к нему с вопросом, сможет ли он в кратчайший срок благоустроить прилегающую к училищу территорию. Молодой офицер подготовил предложения, где что можно сделать. Проект начальнику училища понравился и, получив в свое распоряжение 18 курсантов и двух старшин срочной службы, Титов приступил к озеленению.

Ближе к зданию, где сейчас находится Центральный военно-морской архив, располагались ветхие строения, склад горюче-смазочных материалов, блиндажи, землянки, приспособленные под овощехранилища. А со стороны автошколы – груда камней.

Анатолий Титов быстро и четко организовал работу. На грузовике вывезли мусор, натаскали хорошей земли, подсадили новые деревья на липовой аллее. Получив в исполкоме разрешение, Титов проредил молоденькие березки в Зверинце. Их сажали на Красноармейском проспекте несколько лет подряд. Так появилась березовая аллея. К сожалению, лишь немногие из тех берез сохранились до сих пор.

Каждый год Анатолий Титов с курсантами украшал вверенную ему территорию цветниками. В Кухонном и Арсенальном каре были разбиты большие фигурные клумбы. По краям дворцовой площади на возвышениях тоже были посажены цветущие растения разных видов. Несколько фигурных цветников были расположены от Красноармейского проспекта до стадиона (сейчас стадион называется «Балтийский»). В те годы здесь тоже была спортивная площадка, на которой курсанты любили играть в футбол. В сквере стояли скамейки, к которым вели подсыпанные песком дорожки, а в центре находилась 10-метровая цветочная клумба в форме якоря. Это было официальное место отдыха, где курсантам разрешалось гулять в личное время.

На попечении курсантов был и Собственный садик. Моряки ремонтировали зеленые парковые лабиринты, высаживали цветы вокруг статуи Флоры. Каждый год завозили красный песок для дорожек.

После слияния училищ Гатчины и Петродворца Анатолий Константинович несколько лет служил в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А.С. Попова. Затем десять лет на Дальнем Востоке, служба в Выборге, в Кронштадте. Ушел в запас с должности заместителя командира по материально-техническому обеспечению Учебного Краснознаменного отряда подводного плавания имени С.М. Кирова.

За 34 года добросовестной службы в рядах ВМФ, от курсанта до подполковника, Анатолий Константинович не имел ни одного дисциплинарного взыскания, а вот благодарностей от командования было много, он награжден орденом Красной Звезды и десятками медалей.

По окончании службы Анатолий Константинович вернулся в Гатчину, где и живет сейчас. Подполковник Титов – член Гатчинского Морского собрания. Вместе с родными, друзьями, сослуживцами и советом старшин Гатчинского Морского собрания мы от всей души поздравляем Анатолия Константиновича Титова с юбилеем!



