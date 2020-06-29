Депутаты Сиверского поселения рассказали о наболевшем

Депутаты Сиверского поселения рассказали о наболевшем

В пятницу, 26 июня, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с депутатами Сиверского поселения.

Рубрики : Общество     29 Jun 2020

На встрече поднимались вопросы качества оказания жилищно-коммунальных услуг, расселения аварийного жилья, вывоза мусора, ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также перспективы развития поселения.

Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о проходящей сегодня работе по разработке стратегии социально-экономического развития территории на ближайшие пять лет. Людмила Нещадим подчеркнула, что этот документ необходимо синхронизировать с районной и областной стратегиями в части запланированных мероприятий с учетом полномочий и интересов.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района

 

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