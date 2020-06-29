Депутаты Сиверского поселения рассказали о наболевшем

На встрече поднимались вопросы качества оказания жилищно-коммунальных услуг, расселения аварийного жилья, вывоза мусора, ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также перспективы развития поселения.

Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о проходящей сегодня работе по разработке стратегии социально-экономического развития территории на ближайшие пять лет. Людмила Нещадим подчеркнула, что этот документ необходимо синхронизировать с районной и областной стратегиями в части запланированных мероприятий с учетом полномочий и интересов.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района