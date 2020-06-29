Депутаты Сиверского поселения рассказали о наболевшем

На встрече поднимались
вопросы качества оказания жилищно-коммунальных услуг, расселения аварийного
жилья, вывоза мусора, ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также
перспективы развития поселения.
Глава
администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев рассказал о проходящей
сегодня работе по разработке стратегии социально-экономического развития
территории на ближайшие пять лет. Людмила Нещадим подчеркнула, что этот
документ необходимо синхронизировать с районной и областной стратегиями в части
запланированных мероприятий с учетом полномочий и интересов.
Фото: пресс-служба
администрации Гатчинского района