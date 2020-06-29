Представители Молодежного парламента «не остались в стороне»

Представители Молодежного парламента «не остались в стороне»

В голосовании по поправкам к Конституции РФ принимают активное участие члены Молодежного парламента Ленинградской области.

Рубрики : Выборы     29 Jun 2020

Среди них – депутат Пудостьского сельского поселения Алина Коняева и депутат города Гатчины Станислав Бойко.

- Считаю необходимым принять участие в голосовании, так как Конституция – это главный документ страны, который должен соответствовать времени. В Молодежном парламенте объединились единомышленники, которые готовы сделать как можно больше для развития Ленинградской области. Мы не могли остаться в стороне от этого исторического события, - сказала Алина Коняева.

Напоминаем, голосование по поправкам к Конституции РФ продлится до 1 июля - дня Общероссийского голосования. Выполнить свой гражданский долг можно ежедневно с 08.00 до 20.00 на своем избирательном участие. Процесс голосования организован с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

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