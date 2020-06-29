Восемь населенных пунктов Гатчинского района добавили заболевших

За сутки в Гатчинском районе зафиксировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за этот период 3 человека.

По данным Роспотребнадзора в целом по району на 29 июня общее число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1406 человек, выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1219 человек, умерли 10 человек.

Таким образом, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 177 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 29 июня коронавирусная инфекция диагностирована у 4370 человек, 3758 выздоровели, 30 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+8)

- Тайцы (+1)

- Сиверский (+3)

- Малые Колпаны (+1)

- Коммунар (+2)

- Новый Учхоз (+1)

- Суйда (+1)

- Мыза-Ивановка (+2)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 562 человека (выздоровел 521),

- п. Сиверский – 94 человека (выздоровели 80),

- п. Вырица – 91 человек (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 78 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 49 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 40 человек (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 25 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 23 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 22 человек (выздоровели 12),

- п. Пудость – 21 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пудомяги, п. Терволово, д. Малые Колпаны – 13 человек,

- п. Елизаветино, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Новый Учхоз, д. Мыза-Ивановка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, Дружноселье, п. Суйда – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Старосиверская – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя - по 1 человеку.