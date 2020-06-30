1 июля заработает обязательная цифровая маркировка обуви, лекарств, табачной продукции

Таким образом, обувь, упаковки
сигарет и папирос без маркировки в продаже находиться не могут, а
немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, смогут находиться
в обороте до окончания срока годности.
Информация о движении маркированных
лекарств, обуви и табачных изделий в каждом звене на всех этапах товародвижения
(о каждой сделке) должна передаваться в государственную информационную систему
маркировки.
«Для
бизнеса маркировка – это возможность защиты бренда, приобретения новых лояльных
покупателей, оптимизации расходов за счет внедрения электронного документооборота,
современных товаро-учетных систем, снижение административной нагрузки. Можно
говорить, что система маркировки – это элемент цифровой экономики. Что касается
покупателя, то он получает возможность мгновенной проверки легальности товаров с
помощью приложения «Честный знак», получения информации о них в удобном виде.
За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен
для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает. А
в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей», - считает статс-секретарь –
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Приложение «Честный знак»,
разработанное оператором государственной информационной системы маркировки,
доступно для смартфонов на iOS и
Android.
В системе маркировки к настоящему
времени зарегистрировано более 230 тыс. участников. Приложение «Честный знак»
скачали около 800 тысяч пользователей, проверено около 7 млн товаров. В случае
выявления нелегальной продукции прямо из приложения об этом можно сообщить в
систему, информацию получат контрольно-надзорные ведомства.
На табачные изделия эмитировано
около 13 млрд кодов, обувь – 2 млрд, лекарства – 1,4 млрд, молочную продукцию –
1,1 млн, шины – 1,2 млн, товары легпрома – 1,1 млн.
Следующей категорией товаров, для
которых маркировка будет обязательной, станут фототовары, духи и туалетная вода
(с 1 октября 2020 г.).