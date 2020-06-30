1 июля заработает обязательная цифровая маркировка обуви, лекарств, табачной продукции

Таким образом, обувь, упаковки сигарет и папирос без маркировки в продаже находиться не могут, а немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, смогут находиться в обороте до окончания срока годности.

Информация о движении маркированных лекарств, обуви и табачных изделий в каждом звене на всех этапах товародвижения (о каждой сделке) должна передаваться в государственную информационную систему маркировки.

«Для бизнеса маркировка – это возможность защиты бренда, приобретения новых лояльных покупателей, оптимизации расходов за счет внедрения электронного документооборота, современных товаро-учетных систем, снижение административной нагрузки. Можно говорить, что система маркировки – это элемент цифровой экономики. Что касается покупателя, то он получает возможность мгновенной проверки легальности товаров с помощью приложения «Честный знак», получения информации о них в удобном виде. За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает. А в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей», - считает статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Приложение «Честный знак», разработанное оператором государственной информационной системы маркировки, доступно для смартфонов на iOS и Android.

В системе маркировки к настоящему времени зарегистрировано более 230 тыс. участников. Приложение «Честный знак» скачали около 800 тысяч пользователей, проверено около 7 млн товаров. В случае выявления нелегальной продукции прямо из приложения об этом можно сообщить в систему, информацию получат контрольно-надзорные ведомства.

На табачные изделия эмитировано около 13 млрд кодов, обувь – 2 млрд, лекарства – 1,4 млрд, молочную продукцию – 1,1 млн, шины – 1,2 млн, товары легпрома – 1,1 млн.

Следующей категорией товаров, для которых маркировка будет обязательной, станут фототовары, духи и туалетная вода (с 1 октября 2020 г.).