«Знаем. Помним. Гордимся»: война глазами юных художников

В этот день в Ленинском садике было непривычно много людей. Никто не мог пройти мимо ряда выставленных на ученических мольбертах работ, необычных по тональности и экспрессии. Наверное, нет лучшего признания для художника, если рядом с его работами люди останавливаются подолгу, в задумчивости рассматривая каждую деталь и осмысляя увиденное.

Директор Детской художественной школы города Гатчины Марина Атаманюк с улыбкой рассказала, что некоторые прохожие, поначалу не зная, что речь идет о школьных работах, спрашивали, как их можно приобрести. Такое внимание не удивительно — работы учеников «художки» были действительно необыкновенными в плане вложенных в них чувств.

На выставке «Знаем. Помним. Гордимся» представлены работы на самые разные темы, связанные с Великой Отечественной войной. Участие в выставке приняли учащиеся практически всех преподавателей художественной школы.

Ребята из группы члена Союза дизайнеров России Марины Фазановой работали над композициями, посвященными музеям во время Великой Отечественной войны. Кстати, многие из этих работ заняли призовые места в различных онлайн-конкурсах. В частности, на выставке в Ленинском садике была представлена работа Арины Абрамовой «Возвращение Самсона», получившая гран-при детского изобразительного конкурса «Мы помним!» Вологодская область). Первые места Всероссийского конкурса юных художников «Алая гвоздика» - у Александра Фарулина, Леры Тучковой и Арины Тинтунен.

Ученики члена Союза художников России Вадима Киновича представили результаты своей длительной работы в технике печатной графики (линогравюры) на сюжеты военной жизни. Сложносочиненные композиции на тему военных будней в графической смешанной технике и гуашью были созданы учениками Евгении Измайловой. Некоторые из этих работ стали призерами Всероссийского конкурса изобразительного искусства (Санкт-Петербург).

Философские работы на темы «Песни военных лет», «Тогда и сейчас», «Военные будни» получились у ребят члена Союза художников России, Союза акварелистов Санкт-Петербурга Анатолия Засидкевича.

- Ребята очень старательно готовились к юбилею Великой Победы, - говорит Марина Атаманюк. - Конечно, дети очень далеки от этих событий. Мне кажется, они вообще не представляли, что это было. Но перед итоговыми работами каждый из педагогов всегда проводит с детьми большую работу. Преподаватели рассказывают детям на тему работ, показывают, устраивают презентации на исторические темы. И ребята начинают делать очень много эскизов, в процессе создания которых как раз и проходит прочувствование заданной темы. Чтобы создать подобную работу, ребенок должен найти отклик в своей душе.

Работы наших юных художников несказанно порадовали своей талантливостью и проникновенностью. Огорчает только, что выставка эта длилась совсем недолго — всего два часа. Увидеть ее смогли далеко не все гатчинцы, но есть надежда, что в течение всего юбилейного Победного года у нас еще будет возможность не раз познакомиться с творчеством воспитанников Детской художественной школы города Гатчины.