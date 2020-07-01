Михаил Лебединский проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Михаил Лебединский принял участие в голосовании на избирательном участке № 396 в микрорайоне Аэродром города Гатчины.

При входе на избирательный участок, расположенный в школе № 5, Михаилу Лебединскому предложили обработать руки антисептиком, надеть маску, перчатки и взять одноразовую ручку.

После проверки документов и выдачи бюллетеня председатель Леноблизбиркома прошел в кабинку для голосования, после чего опустил бюллетень в избирательную урну со словами «Идем на поправки».

- Все избирательные участки Ленинградской области обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Центризбиркома и Роспотребнадзора. Текущее голосование – это беспрецедентный случай как по длительности, так и по мерам безопасности, - сказал Михаил Лебединский.

За время голосования, которое началось 25 июня, в Ленинградской области не было зафиксировано ни одной жалобы на ход голосования, хотя и были попытки взброса ложной информации. К первому июля в регионе проголосовали уже 57 % ленинградцев. С 08.00 до 10.00 в день Общероссийского голосования проголосовали более шести тысяч жителей области.

- За прошлый век Конституцию в России меняли пять раз. Каждый раз после этого происходили новые рывки в развитии государства и жизни населения. Сегодня мы вновь подошли к тому моменту, когда нужно под другим взглядом взглянуть на нашу жизнь. Речь идет о необходимости закрепления превалирования российского права над международным, упорядочения уровней и ветвей власти, а также их полномочий и многом другом. Безусловно, в случае принятия поправок к Конституции РФ, наша жизнь не изменится по щелчку пальцев, но мы изменим фокус внимания и будем дальше работать в заданном направлении, - подчеркнул Михаил Лебединский.

В школе № 5 также расположился избирательный участок № 394. Его председатель Надежда Гришина рассказала, что всю неделю, начиная с 25 июня, члены избирательной комиссии работали с 08.00 до 20.00, а также выезжали на дом к избирателям и проводили придомовое голосование.

- Жители Аэродрома голосуют активно, члены избирательной комиссии работают в масках, перчатках и одноразовых халатах, столы расположены на расстоянии 1,5 – 2 метра, на полу нанесена соответствующая разметка. Работа идет по плану, - сказала Надежда Гришина.

Председатель Совета ветеранов микрорайона Аэродром Светлана Филимонова, которая посетила избирательный участок № 394 в день Общероссийского голосования, положительно оценила организацию работы комиссии и рассказала, что все члены общественной организации уже приняли участие в голосовании.

- Вместе мы разбирали каждую поправку и сошлись во мнении, что обязательно надо принять участие в голосовании, - сказала Светлана Филимонова.

Ирина ХРУСТАЛЁВА