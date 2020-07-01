Михаил Лебединский проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Михаил
Лебединский принял участие в голосовании на избирательном участке № 396 в
микрорайоне Аэродром города Гатчины.
При
входе на избирательный участок, расположенный в школе № 5, Михаилу Лебединскому
предложили обработать руки антисептиком, надеть маску, перчатки и взять
одноразовую ручку.
После
проверки документов и выдачи бюллетеня председатель Леноблизбиркома прошел в
кабинку для голосования, после чего опустил бюллетень в избирательную урну со
словами «Идем на поправки».
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Все избирательные участки Ленинградской области обеспечены достаточным
количеством средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями
Центризбиркома и Роспотребнадзора. Текущее голосование – это беспрецедентный
случай как по длительности, так и по мерам безопасности, - сказал Михаил
Лебединский.
За
время голосования, которое началось 25 июня, в Ленинградской области не было
зафиксировано ни одной жалобы на ход голосования, хотя и были попытки взброса
ложной информации. К первому июля в регионе проголосовали уже 57 % ленинградцев.
С 08.00 до 10.00 в день Общероссийского голосования проголосовали более шести
тысяч жителей области.
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За прошлый век Конституцию в России меняли пять раз. Каждый раз после этого
происходили новые рывки в развитии государства и жизни населения. Сегодня мы
вновь подошли к тому моменту, когда нужно под другим взглядом взглянуть на нашу
жизнь. Речь идет о необходимости закрепления превалирования российского права
над международным, упорядочения уровней и ветвей власти, а также их полномочий
и многом другом. Безусловно, в случае принятия поправок к Конституции РФ, наша
жизнь не изменится по щелчку пальцев, но мы изменим фокус внимания и будем
дальше работать в заданном направлении, - подчеркнул Михаил Лебединский.
В
школе № 5 также расположился избирательный участок № 394. Его председатель Надежда
Гришина рассказала, что всю неделю, начиная с 25 июня, члены избирательной
комиссии работали с 08.00 до 20.00, а также выезжали на дом к избирателям и
проводили придомовое голосование.
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Жители Аэродрома голосуют активно, члены избирательной комиссии работают в
масках, перчатках и одноразовых халатах, столы расположены на расстоянии 1,5 –
2 метра, на полу нанесена соответствующая разметка. Работа идет по плану, -
сказала Надежда Гришина.
Председатель
Совета ветеранов микрорайона Аэродром Светлана Филимонова, которая посетила
избирательный участок № 394 в день Общероссийского голосования, положительно
оценила организацию работы комиссии и рассказала, что все члены общественной
организации уже приняли участие в голосовании.
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Вместе мы разбирали каждую поправку и сошлись во мнении, что обязательно надо
принять участие в голосовании, - сказала Светлана Филимонова.
Ирина ХРУСТАЛЁВА