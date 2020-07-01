Руководители Гатчинского района поблагодарили членов УИК

«Средств
индивидуальной защиты у нас достаточно. Ведется журнал дезинфекции, каждые
полчаса мы обрабатываем поверхности кабинок, стульев и парт. Столы установлены
на необходимом расстоянии 1,5-2 метра. Следим за тем, чтобы избиратели входили
через один вход, а выходили через другой, чтобы потоки голосующих не
пересекались», - говорит председатель УИК № 398 Елена Филимонова.
Руководители
проверили безопасность и легитимность организации голосования, а также
поблагодарили всех членов комиссий за большую работу в проведении голосования
по поправкам в Конституцию страны.
«Неделя была для всех нас непростой. Сегодня
завершающий день голосования. Выражаю искренние слова благодарности за
организацию в Гатчинском районе общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию Российской Федерации. Желаю всем хорошей работы и активности наших
избирателей», - сказала Людмила Нещадим.