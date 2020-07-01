Руководители Гатчинского района поблагодарили членов УИК

Руководители Гатчинского района поблагодарили членов УИК

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим сегодня побывали на избирательных участках в Гатчинской школе № 2.

Рубрики : Выборы     01 Jul 2020

«Средств индивидуальной защиты у нас достаточно. Ведется журнал дезинфекции, каждые полчаса мы обрабатываем поверхности кабинок, стульев и парт. Столы установлены на необходимом расстоянии 1,5-2 метра. Следим за тем, чтобы избиратели входили через один вход, а выходили через другой, чтобы потоки голосующих не пересекались», - говорит председатель УИК № 398 Елена Филимонова.

Руководители проверили безопасность и легитимность организации голосования, а также поблагодарили всех членов комиссий за большую работу в проведении голосования по поправкам в Конституцию страны.

 «Неделя была для всех нас непростой. Сегодня завершающий день голосования. Выражаю искренние слова благодарности за организацию в Гатчинском районе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Желаю всем хорошей работы и активности наших избирателей», - сказала Людмила Нещадим.


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