Руководители Гатчинского района поблагодарили членов УИК

«Средств индивидуальной защиты у нас достаточно. Ведется журнал дезинфекции, каждые полчаса мы обрабатываем поверхности кабинок, стульев и парт. Столы установлены на необходимом расстоянии 1,5-2 метра. Следим за тем, чтобы избиратели входили через один вход, а выходили через другой, чтобы потоки голосующих не пересекались», - говорит председатель УИК № 398 Елена Филимонова.

Руководители проверили безопасность и легитимность организации голосования, а также поблагодарили всех членов комиссий за большую работу в проведении голосования по поправкам в Конституцию страны.

«Неделя была для всех нас непростой. Сегодня завершающий день голосования. Выражаю искренние слова благодарности за организацию в Гатчинском районе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Желаю всем хорошей работы и активности наших избирателей», - сказала Людмила Нещадим.



