76 % избирателей Гатчинского района приняли участие в голосовании

По предварительным данным территориальной избирательной комиссии Гатчинского района, за семь дней проведения голосования в нем приняли участие 123 879 человек - явка составила 75,74%. За внесение поправок в Конституцию проголосовали 100 362 человека - это 81,64% от числа избирателей.

- Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Гатчинском районе прошло спокойно. Жалоб в территориальную избирательную комиссию от наблюдателей и граждан не поступало. Все избирательные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты, голосование проведено с учётом всех необходимых санитарных требований, - отметила председатель ТИК Гатчинского района Ирина Смык.

Активнее всего жители Гатчинского района голосовали в Сяськелевском сельском поселении (2 926 человек, явка составила 94,17%), в городе Коммунаре (13 461 человек, явка составила 90,40%) и Елизаветинском сельском поселении (3 150 человек, явка составила 89,46%).

По городу Гатчине явка составила 72,13% - проголосовали 48 642 человека. В поддержку поправок в Конституции выступили 39 368 гатчинцев – это 80,93 % от числа проголосовавших.

- В нашей стране произошло историческое событие – голосование по изменениям в главный документ государства – Конституцию Российской Федерации. В непростых условиях, связанных с эпидемической обстановкой, были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Я сердечно благодарю жителей Гатчинского района за участие в голосовании и активную гражданскую позицию, - подчеркнула глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.