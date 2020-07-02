76 % избирателей Гатчинского района приняли участие в голосовании

По
предварительным данным территориальной избирательной комиссии Гатчинского
района, за семь дней проведения голосования в нем приняли участие 123 879
человек - явка составила 75,74%. За внесение поправок в Конституцию
проголосовали 100 362 человека - это 81,64% от числа избирателей.
- Голосование по
поправкам в Конституцию Российской Федерации в Гатчинском районе прошло
спокойно. Жалоб в территориальную избирательную комиссию от наблюдателей и
граждан не поступало. Все избирательные участки были обеспечены средствами
индивидуальной защиты, голосование проведено с учётом всех необходимых
санитарных требований, - отметила председатель ТИК Гатчинского района Ирина
Смык.
Активнее всего
жители Гатчинского района голосовали в Сяськелевском сельском поселении (2 926
человек, явка составила 94,17%), в городе Коммунаре (13 461 человек, явка
составила 90,40%) и Елизаветинском сельском поселении (3 150 человек, явка составила
89,46%).
По городу Гатчине
явка составила 72,13% - проголосовали 48 642 человека. В поддержку поправок в
Конституции выступили 39 368 гатчинцев – это 80,93 % от числа проголосовавших.
- В нашей стране
произошло историческое событие – голосование по изменениям в главный документ
государства – Конституцию Российской Федерации. В непростых условиях, связанных
с эпидемической обстановкой, были предприняты беспрецедентные меры
безопасности. Я сердечно благодарю жителей Гатчинского района за участие в
голосовании и активную гражданскую позицию, - подчеркнула глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим.